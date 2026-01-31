Programada para el domingo 8 de febrero una actividad de voluntariado para la limpieza de la playa palmeirense de Río Azor

Imagen aérea de la playa de Río Azor, en la parroquia ribeirense de Palmeira

El Colectivo Ecolóxico Baluarte y la Asociación Cultural Ribeira Crea programaron para el 8 de febrero, a partir de las once y media de la mañana, una limpieza voluntaria de playas, y que concretamente se desarrollará en el arenal palmeirense de Río Azor, en el que se acumula gran cantidad de material arrastrado por los temporales, especialmente en esta época. Pese a que estas fechas hay mayor riesgo de precipitaciones es por ello por lo que decidieron convocarla ahora. De todas maneras, en caso de ese día se registre meteorología adversa con una situación se complique, desde la organización se indica que se procederá a cancelar esta actividad e informarán a los inscritos a través de sus cauces habituales.

Debido que las limpiezas de playa tienen un importante trasfondo y componente de concienciación, Ana García y Antía Alberte, ingeniera química y ambientóloga, respectivamente, ambar integrantes de la primera de las entidades promotoras de esta actividad, aprovecharán la misma para hacer una explicación posterior sobre el tipo de residuos que se pueden encontrar y su procedencia.,e incitarán un diálogo con las personas participantes, a los uqe invita a acudir con sus propios guantes para facilitar la organización y, de paso, ahorrar recursos.