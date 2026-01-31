Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Programada para el domingo 8 de febrero una actividad de voluntariado para la limpieza de la playa palmeirense de Río Azor

El Colectivo Ecolóxico Baluarte y la Asociación Cultural Ribeira Crea, que impulsan la acción, indicaron que en ese arenal se acumula gran cantidad de material arrastrado por temporales en esta época.

Chechu López
31/01/2026 06:50
Imagen aérea de la playa de Río Azor, en la parroquia ribeirense de Palmeira
Imagen aérea de la playa de Río Azor, en la parroquia ribeirense de Palmeira
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Colectivo Ecolóxico Baluarte y la Asociación Cultural Ribeira Crea programaron para el 8 de febrero, a partir de las once y media de la mañana, una limpieza voluntaria de playas, y que concretamente se desarrollará en el arenal palmeirense de Río Azor, en el que se acumula gran cantidad de material arrastrado por los temporales, especialmente en esta época. Pese a que estas fechas hay mayor riesgo de precipitaciones es por ello por lo que decidieron convocarla ahora. De todas maneras, en caso de ese día se registre meteorología adversa con una situación se complique, desde la organización se indica que se procederá a cancelar esta actividad e informarán a los inscritos a través de sus cauces habituales.

Debido  que las limpiezas de playa tienen un importante trasfondo y componente de concienciación, Ana García y Antía Alberte, ingeniera química y ambientóloga, respectivamente, ambar integrantes de la primera de las entidades promotoras de esta actividad, aprovecharán la misma para hacer una explicación posterior sobre el tipo de residuos que se pueden encontrar y su procedencia.,e incitarán un diálogo con las personas participantes, a los uqe invita a acudir con sus propios guantes  para facilitar la organización y, de paso, ahorrar recursos.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Las New York Cookies de Vilagarcía

Las cookies más virales también se venden en Vilagarcía
Fátima Pérez
Marta Dominguez y Antonio Doña, nuevos concejales de O Grove

Marta Dominguez y Antonio Doña serán los nuevos concejales que incorporará el gobierno meco para cubrir las últimas renuncias
Fátima Pérez
Coche calcinado en Caldas

Un coche queda calcinado tras incendiarse de madrugada en Saiar
Fátima Pérez
Javier Carballo de Jesús y María Ferreirós

María Ferreirós y Javier Carballo no encabezarán la lista del PSOE de Valga en las próximas elecciones
Fátima Pérez