Ribeira 

Cuatro agentes de la Policía Nacional resultan heridos en una persecución en Ribeira

La persona detenida circulaba sin permiso de conducir y se dio a la fuga cuando los operarios le dieron el alto

Fátima Pérez
31/01/2026 11:45
La Policía Nacional puso ayer a los dos detenidos a disposición judicial, que decretó la puesta en libertad de ambos
La Policía Nacional en Ribeira
Chechu Río
Cuatro agentes de la Policía Nacional resultaron heridos esta madrugada durante una persecución policial a un hombre que circulaba sin permiso de conducir en Ribeira.

La intervención se produjo cerca de la una de la madrugada en la parroquia de Artes  cuando los agentes le dieron el alto a un vehículo que acto seguido se dio a la fuga conduciendo por calles en sentido contrario y realizando diferentes maniobras peligrosas. 

Afortunadamente, al producirse la intervención en plena madrugada, no había muchas personas en la vía pública, por lo que no hubo ningún otro herido más allá de los cuatro agentes. Finalmente, tras una persecución "complicada", la persona fue detenida por un delito de resistencia y desobediencia y por un delito contra la seguridad vial al circular sin un permiso de conducción en vigor.

El detenido pasará entre mañana y el lunes a disposición judicial. 

