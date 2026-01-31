Cuatro agentes de la Policía Nacional resultan heridos en una persecución en Ribeira

La Policía Nacional en Ribeira Chechu Río

Cuatro agentes de la Policía Nacional resultaron heridos esta madrugada durante una persecución policial a un hombre que circulaba sin permiso de conducir en Ribeira.

La intervención se produjo cerca de la una de la madrugada en la parroquia de Artes cuando los agentes le dieron el alto a un vehículo que acto seguido se dio a la fuga conduciendo por calles en sentido contrario y realizando diferentes maniobras peligrosas.

Afortunadamente, al producirse la intervención en plena madrugada, no había muchas personas en la vía pública, por lo que no hubo ningún otro herido más allá de los cuatro agentes. Finalmente, tras una persecución "complicada", la persona fue detenida por un delito de resistencia y desobediencia y por un delito contra la seguridad vial al circular sin un permiso de conducción en vigor.

El detenido pasará entre mañana y el lunes a disposición judicial.