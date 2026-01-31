El BNG exige al Gobierno que refuerce y mejore el servicio de Correos en Ribeira

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego Cedida

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, reclama al Gobierno que garantice la plena operatividad de los servicios de Correos en el Concello de Ribeira. Exige mantener el horario habitual de la oficina en Aguiño e implantar el servicio ‘Correos Play’ en la localidad a través de un convenio con el gobierno local.

Ribeira cuenta con más de 27.000 habitantes, una cifra que además aumenta en los meses de verano, por ello “esta realidade fai imprescindíbel un servizo de Correos correctamente dimensionado, tanto en persoal como en horarios e servizos, algo que na actualidade non se está a cumprir” denuncia el diputado.

Actualmente el cuadro de personal de Correos en Ribeira debería estar formado por 15 carteras y carteros —ocho urbanos y siete rurales—, pero el nacionalista asegura que solo unos ocho están en activo por falta de cobertura en bajas, vacaciones o plazas vacantes.

A esta situación se suma la sobrecarga de trabajo derivada del reparto de paquetería urgente que afecta también a A Pobra. “Ribeira non pode seguir sufrindo a precarización dun servizo público esencial como é Correos”, sentencia Rego.