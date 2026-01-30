La alcaldesa traslada al IGVS su preocupación por los 893.000 euros del convenio para reconstruir la ‘Casa Gran Sol’ como biblioteca municipal

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, junto con el concejal Ramón Doval, mantuvo una reunión con el director xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y el concejal de Relacións Institucionais, Ramón Doval, se reunieron esta mañana en Santiago de Compostela con el director xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, en la que le transmitieron su preocupación por el estado de ejecución de tres convenios de colaboración suscritos entre ambos organismos y que están enmarcados en el fondo de cooperación y financiación para la rehabilitación y conservación del patrimonio en los municipios de menos de 50.000 habitantes.

Sampedro Fernández lamentó que en todo este tiempo no se “movese nin un dedo” para ejecutar los 893.000 euros recogidos en uno de esos convenios y que se destinaban a poner en marcha la reconstrucción de la llamada ‘Casa Gran Sol’, inmueble destinado a albergar la nueva biblioteca municipal. Con respecto a la dotación económica para esta infraestructura, la mandataria declaró que “hai que recordar que o anterior goberno perdeu a segunda anualidade de 385.000 euros”.

También se interesó por el acuerdo firmado en 2022 y que afecta al entorno de la Avenida Romero Ortiz, que tiene ejecutados buena parte de sus fondos. Y, por último, la primera edila precisó que no sucede lo mismo con el relativo a la mejora y reordenación del espacio público en la carretera DP-7305, a su paso por la popularmente conocida como ‘Curva da Muiñeira’, en la parroquia de Carreira, “onde o anterior Goberno local non foi capaz de comprometer, nin de mobilizar nin un só euro para esta actuación.

Explicaciones

“Falamos de fondos destinados a mellorar o noso municipio e que están en risco pola incapacidade para xestionar e a parálise que Ribeira viviu nos últimos anos”, lamentó la alcaldesa. “Algúns terán que dar explicacións por todo isto, pero o que non vai a facer este Goberno local e quedar de brazos cruzados. Imos pelexar por todos e cada un dos euros que poidamos rescatar para levar a cabo actuacións no noso concello”, indicó Sampedro, quien agradeció “a boa predisposición mostrada polo IGVS para colaborar co Concello de Ribeira”.

Además, los representantes municipales abordaron con el máximo responsable del IGVS la posibilidad de que la capital barbanzana pueda acoger el desarrollo de vivienda pública en un futuro próximo. “Dun tempo para aquí, o acceso á vivenda converteuse nun dos grandes problemas que teñen os veciños. A Xunta de Galicia está a levar a cabo unha importante aposta pola construción de vivenda pública e o Concello de Ribeira non quere perder esta oportunidade”, declaró Sampedro Fernández.