Herido un conductor en un accidente de tráfico en el Alto da Mámoa, junto el desvío hacia A Fieiteira, en Ribeira

Un Citroën C4 se salió de la vía por el margen izquierda en una curva cerrada hacia la derecha e impactó contra un muro Chechu Río

Un conductor de mediana edad resultó herido, con pronóstico reservado, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado poco antes de las siete de esta tarde. Consistió en una salida de vía en la zona del Alto da Mámoa, a la altura del desvío hacia el complejo polideportivo de A Fieiteira. Al parecer, el Citroën C4 que manejaba siguió recto en una curva cerrada a la derecha y, consecuentemente, se salió de la calzada e impactó bruscamente contra un muro.

Fue un particular el que tras tener conocimiento de lo ocurrido contactó a las 18.57 horas con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, para comunicar lo sucedido y solicitar la presencia de medios de emergencias, de seguridad y sanitarios. Con la información recibida, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM),a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela.

Los agentes municipales se encargaron de regular la circulación, mientras los efectivos de los Bomberos y del GAEM inmovilizaron con un collarín y en una camilla de palas a la víctima, que se encontraba bastante mareada. Seguidamente llegó el 061 con una ambulancia asistencial con el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de la capital barbanzana. Este último, junto con el personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia al herido, al que seguidamente trasladaron al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que recibiera una atención médica en profundidad y le realizasen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Los servicios de emergencias permanecieron en el lugar hasta que llegó la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Santiago, que se encarga de instruir el atestado, y autorizó la retirada del coche siniestrado por parte del servicio de grúa. Además, los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el lugar de Xarás procedieron a la limpieza de un vertido de hidrocarburos que se derramó del automóvil accidentado. La intervención se dio por rematada en torno a las ocho y vente de la tarde y se pudo restablecer la normalidad en la circulación rodada en ese tramo viario.