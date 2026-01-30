Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Herido un conductor en un accidente de tráfico en el Alto da Mámoa, junto el desvío hacia A Fieiteira, en Ribeira

La víctima, que se encontraba bastante mareada, fue inmovilizada y trasladada al Hospital do Barbanza en una ambulancia del 061 con el equipo médico del PAC

Chechu López
30/01/2026 21:50
Un Citroën C4 se salió de la vía por el margen izquierda en una curva cerrada hacia la derecha e impactó contra un muro
Un Citroën C4 se salió de la vía por el margen izquierda en una curva cerrada hacia la derecha e impactó contra un muro
Chechu Río
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Un conductor de mediana edad resultó herido, con pronóstico reservado, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado poco antes de las siete de esta tarde. Consistió en una salida de vía en la zona del Alto da Mámoa, a la altura del desvío hacia el complejo polideportivo de A Fieiteira. Al parecer, el Citroën C4 que manejaba siguió recto en una curva cerrada a la derecha y, consecuentemente, se salió de la calzada e impactó bruscamente contra un muro.

Fue un particular el que tras tener conocimiento de lo ocurrido contactó a las 18.57 horas con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, para comunicar lo sucedido y solicitar la presencia de medios de emergencias, de seguridad y sanitarios. Con la información recibida, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM),a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela. 

Los agentes municipales se encargaron de regular la circulación, mientras los efectivos de los Bomberos y del GAEM inmovilizaron con un collarín y en una camilla de palas a la víctima, que se encontraba bastante mareada. Seguidamente llegó el 061 con una ambulancia asistencial con el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de la capital barbanzana. Este último, junto con el personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia al herido, al que seguidamente trasladaron al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que recibiera una atención médica en profundidad y le realizasen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Los servicios de emergencias permanecieron en el lugar hasta que llegó la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Santiago, que se encarga de instruir el atestado, y autorizó la retirada del coche siniestrado por parte del servicio de grúa. Además, los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el lugar de Xarás procedieron a la limpieza de un vertido de hidrocarburos que se derramó del automóvil accidentado. La intervención se dio por rematada en torno a las ocho y vente de la tarde y se pudo restablecer la normalidad en la circulación rodada en ese tramo viario.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil

Una nueva oleada de robos en el municipio preocupa a los hosteleros y vecinos mecos
C. Hierro
Imagen de participantes en la edición del Chapuzón Solidario de este año

El 'Chapuzón Solidario' rompe un nuevo récord con una recaudación de 5.370 euros
C. Hierro
CPI Aurelio Marcelino Rey García

La Xunta recibe seis ofertas para rehabilitar el colegio público de Cuntis
Fátima Pérez
Cordal y Rey, ayer, en la presentación del programa

El Carnaval cambadés quemará el reglamento europeo de pesca y tendrá 10.000 euros en premios
Redacción