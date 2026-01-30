El BNG de Ribeira presenta una propuesta para invertir en sus 9 parroquias 1,7 millones de euros del POS+2026 con demandas vecinales

BNG de Ribeira presentó su propuesta de inversiones con cargo al POS+2026

El BNG ribeirense dio a conocer este mediodía una propuesta alternativa al Plan de Obras e Servizos POS+2026 que, según aseguran sus responsables, fue elaborada a partir del ”diálogo directo coa veciñanza das parroquias” y con el “obxectivo de priorizar os servizos públicos básicos”. Desde las filas de la formación frentista señalan que la cuantía del presente año que transfiere la Diputación de a Coruña al Ayuntamiento asciende a cerca de 1,7 millones de euros.

La relación de propuestas que hacen desde el BNG de Ribeira contemplan una nueva pavimentación y arcenes para la carretera de Outeiro a Gude, en Artes; la renovación del parque infantil y reforma de la Rúa Número 6, en Corrubedo; la pavimentación de la carretera de A Aldea e Poi, en Castiñeiras; el arreglo del paseo del río Arlés y la ampliación del saneamiento, en Oleiros; la pavimentación de la pista de Sirves y aceras desde la iglesia hasta la casa de cultura de Bretal, en Olveira.

Otras actuaciones

Igualmente, entre las inversiones planteadas figuran la renovación de las aceras de O Vilar y saneamiento y renovación de servicios de saneamiento, abastecimiento y pavimentación en la zona de Parte ao Río, así como la vieja reivindicación de la reforma y renovación de la casa de cultura, en Carreira; la segunda fase de la renovación del alcantarillado, traída de agua potable y pavimentación de la Rúa Agriña y primera fase del saneamiento a Cudieiros, en Palmeira; la segunda fase del abastecimiento de agua potable en la Rúa da Cerca y su pavimentación, en Aguiño, y la primera fase de la pavimentación de la Avenida de Ferrol, y de la Rúa Barreiro, en Ribeira.

El portavoz de su grupo municipal y exalcalde, Luis Pérez, explicó que “levamos moito tempo percorrendo as parroquias, escoitando á xente e coñecendo de primeira man cales son as necesidades de cada lugar”. Por ello, indica que la propuesta surge de ese “traballo constante e do compromiso coa participación veciñal”. Así, los nacionalistas ribeirenses destacan que las actuaciones planteadas se centran fundamentalmente en saneamiento, abastecimiento de agua potable y pavimentaciones, “cuestións que seguen a ser prioritarias para a xente que vive nas parroquias do concello. Falamos de investimentos que melloran a calidade de vida da veciñanza e que responden a demandas históricas, non de decisións tomadas desde un despacho”, subrayó Pérez Barral.

El portavoz del BNG local lamentó que el actual gobierno “volva ás vellas formas de gobernar, presentando unhas obras sen debate previo, sen consenso e sen escoitar á veciñanza, nin aos grupos da corporación municipal”, pues señala que “non abonda con simular que se atende á xente; hai que escoitar de verdade e decidir en función do que a poboación demanda”. “Ribeira merece un goberno que planifique contando coa súa xente por iso desde o BNG seguiremos facendo un traballo serio, construtivo e en positivo”, dijo el edil nacionalista.