Detenida una pareja bajo la acusación de múltiples robos en vehículos en garajes de Ribeira

Las investigaciones llevadas a cabo por parte de los efectivos de la unidad judicial de la Policía Nacional de Ribeira permitieron la detención de los integrantes de una pareja de conocidos presuntos delincuentes, a los que les atribuyen multitud de robos con fuerza perpetrados en las últimas semanas —en la última, de una manera especial- en vehículos que, principalmente, estaban guardados en garajes comunitarios de edificios de viviendas de la ciudad.

Se trata de un hombre y una mujer cuyas identidades responden a las iniciales R.R.L. y M.R.C., y que a primera hora de la mañana de ayer fueron trasladados desde los calabozos de comisaría ribeirense hasta las dependencias judiciales de la capital barbanzana para ponerlos a disposición de la titular de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de la localidad.

Pese a ello, la celebración de juicios a lo largo de la jornada matinal provocó que no fuera hasta en torno a la una de la tarde en que ambos, siendo custodiados por agentes de la unidad de seguridad ciudadana, entraron en una de las salas de vistas para pasar a disposición de la autoridad judicial. Sin embargo, su presencia en la misma resultó casi fugaz, pues en poco más de medio minuto volvieron a salir. Ello se debió a que ambos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar, por lo que todo quedó a expensas de lo que solicitasen las partes en dicha comparecencia.

Nadie pidió la prisión

Por un lado, la abogada de oficio que los defendió pidió la puesta en libertad de R.R.L. y de M.R.C. por entender que no se daban los condicionantes para la privación de la libertad de ambos, mientras que la representante de la Fiscalía tampoco solicitó comparecencia para que se abordase el posible ingreso de esta pareja, a pesar de la gran alarma social que la multitud de robos denunciados está generando en la población, así como el riesgo de reiteración delictiva.

Consecuentemente, la decisión adoptada por la jueza fue la de ponerlos en libertad, pero ambos siguen en condición de investigados por la presunta comisión de numerosos delitos de robo con fuerza. Según pudo saber este periódico, esa decisión judicial cayó como un jarro de agua fría y llevó el desánimo a los efectivos de la Policía Nacional, pues sintieron como que todo el trabajo que realizaron y que condujo al arresto de estos ladrones ha caído en saco roto.

Según fuentes judiciales, parece ser que el número de delitos que se les atribuyen a los dos investigados los sitúa al borde de que pueda decretarse el ingreso en prisión preventiva. Añaden que todos los robos de los que se les responsabilice a partir de este momento por parte de las fuerzas de seguridad se sumarán a los numerosos que ya figuran en el amplio atestado que se presentó ayer en la sede judicial ribeirense. Todo apunta a que pueda decretarse el ingreso en la cárcel provincial de Teixeiro la próxima ocasión en que sean detenidos y, consecuentemente, pasen a disposición judicial.

Máxima preocupación

La preocupación por los robos en Ribeira es máxima, pues traen en jaque a vecinos, comerciantes y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las sustracciones en coches guardados en garajes de edificios del casco urbano ribeirense, como fueron los últimos de los que se ha tenido conocimiento en las avenidas de A Coruña y Romero Ortiz y en el barrio de A Amarella, entre otros sitios, ya superan todos los límites. Tal es así que hay quien incluso amenaza con tomarse la justicia por su mano, máxime al comprobar como los amigos de lo ajeno siguen campando a sus anchas. Pero, desde las Policías Nacional y Local hacen un llamamiento a la calma y la confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad y en los órganos judiciales pues, tarde o temprano, los delincuentes acaban teniendo su castigo.

A todos esos robos con fuerza en vehículos, a los que los cacos rompieron cristales de ventanilla, principalmente con el uso de extintores que, como medida de seguridad, había en los propios garajes, se suman otros que se registraron en diferentes negocios de la ciudad, a los que les rompieron los cristales de las puertas o escaparates con el uso de rejillas o tapas metálicas de alcantarillas u otros objetos contundentes, que también están generando un gran malestar y sensación de inseguridad en los sectores comercial y hostelero.

Hurtos

Los hurtos también se suceden en la ciudad en las últimas semanas. Incluso, en algún supermercado de la ciudad reclamaron que se establezca una orden de alejamiento que impida al individuo que está perpetrando ese tipo de delitos que se aproxime a ese establecimiento. Cabe recordar que a mediados de la semana pasada, un individuo, que pudo ser identificado por varias de sus víctimas, entró en un negocio de alimentación de la Avenida Rosalía de Castro y se llevó entre sus prendas un par de hojas de bacalao y que, como no le llegaba, regresó al poco rato, pero se fue con las manos vacías al expulsarlo la encargada.

Algo similar también ocurrió al día siguiente cuando agarró dos botellas de vermú y, tras forcejear con esa trabajadora, acabó marchándose sin botín, incluso tras pedirle a esa empleada que le dejara llevarse uno de esos envases. Además, en la farmacia situada en esa calle tuvo más suerte, pues agarró todo lo que pudo con los brazos, pero horas después de lo requisó la Policía al registrarle la mochila que portaba cuando iba de acompañante en un coche que los agentes interceptaron. Esos días también accedió a dos negocios de venta de productos congelados -a uno de ellos llevaba entrando a robar desde hacía algunos días- de los que se llevó algunos alimentos y aperitivos.