Ribeira retomó sus protestas ante la falta de profesionales sanitarios al grito de “1 de febreiro, manifestación; Sanidade Pública, Rueda dimisión”

La portavoz vecinal, Pilar Millet, anunció que acordarán nuevas medidas de presión en una próxima asamblea Chechu Río

A los gritos de “conselleiro, dimisión”, “non nos quitarán a Sanidade Pública”, “Ribeira quere médicos”, “conselleiro, mentireiro” y “1 de febreiro, manifestación; Sanidade Pública, Rueda dimisión” se reanudaron ayer al mediodía las concentraciones con pancartas ante el centro de salud de la capital barbanzana convocadas por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza. La portavoz de dicho colectivo, Marián Rodríguez, indicó que en estos momentos sigue faltando uno de los 14 médicos de familias de la plantilla de dicho servicio, así como una de las dos matronas desde hace un par de meses y uno de los cuatro pediatras desde hace aproximadamente un mes.

Además, informó que en el consultorio periférico de Aguiño sigue sin cubrirse una de las dos plazas de médicas de familia que acumula meses de baja y que, después de que el Sergas les estuvo mandando algunos días un facultativo por horas para pasar consulta, “nestes últimos 10 días non houbo ningún reforzo”, precisó. Por ello, recordó que a las once y media de esta mañana tendrá lugar una nueva concentración ante el centro de salud aguiñense. Agregó que la situación empeoró en el servicio de Atención Primaria de A Pobra debido a que ahora falta uno de los seis médicos de cabecera de plantilla, y subrayó que el Punto de Atención Continuada (PAC) sigue sin funcionar en las tardes de los días laborables. Por ello, a las doce de este mediodía se concentrarán ante el ambulatorio de la localidad pobrense.

Rianxo vuelve

Rodríguez Blanco anunció que el día 3 de febrero, a partir de las siete de la tarde, se retomarán las concentraciones de protesta delante el ambulatorio de Rianxo, y que se repetirán los primeros martes de cada mes, con la finalidad de demandar un Punto de Atención Continuada (PAC) a tiempo completo y la recuperación del refuerzo del servicio de Pediatría, así como que haya una ambulancia disponible las 24 horas, pues actualmente sólo está en activo de 10.00 a 22.00 horas. “E non esquecemos que quenes agardan por consultas de revisión no hospital comarcal son listas de espera, aínda que para o Sergas non as consideren como tales. Entón, como hai que entender que tarden 18 meses en dar unha cita sobre a data recomendada polo médico especialista hospitalario”, precisó la portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza.

Por su parte, la portavoz de los vecinos concentrados ayer en Ribeira, Pilar Millet, con al asentimiento y los gritos de quienes la acompañaron en la concentración ante el centro de salud de la ciudad, acusó al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, de mentir “cando dixo que ningún paciente quedaba sen atender e que non faltan médicos. Iso só o fai para que se pospuxera o cancelase a manifestación deste domingo en Santiago”.

Sin Alergoloxía

También le acusó de suprimir la prestación del servicio de Alergoloxía en el Hospital do Barbanza y de centralizar la atención en un único centro y cerrar los consultorios periféricos, y demandó que “la Xunta de Galicia deixe de untar á Sanidade Privada”. Por todo eso y otras razones, animó a los presentes y resto de vecinos de O Barbanza a “acudir en masa” a la manifestación convocada por SOS Sanidade Pública en Santiago, para lo que la plataforma barbanzana fleta autobuses, y ya ha completado la totalidad de las plazas de dos de esos transportes de pasajeros. l