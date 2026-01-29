Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Ribeira presupuesta en 100.000 euros las soluciones a los vertidos de la EDAR de Couso que incumplen los parámetros

El Ayuntamiento sacó a contratación del suministro de los componentes que es necesario cambiar del sistema terciario de desinfección UV de dicha instalación

Chechu López
29/01/2026 07:10
La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Ribeira se ubica en el lugar aguiñense de Couso
La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Ribeira se ubica en el lugar aguiñense de Couso
EC
El Ayuntamiento de Ribeira sacó a licitación por un importe de 99.9339 euros, por procedimiento abierto simplificado ordinario, el contrato para el suministro en un plazo máximo de 13 días de componentes del sistema terciario de desinfección UV de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Couso. Las empresas interesadas en esta convocatoria tienen de plazo hasta antes de que remate el próximo 11 de febrero para presentar sus propuestas a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex).

En el pliego de condiciones para adjudicar este contrato se hace referencia a la memoria de propuesta de mejoras o modificaciones para garantizar el adecuado vertido de dicha instalación a los límites autorizados para los parámetros microbiológicos, que se llevó a cabo para informar al organismo de la cuenca de las conclusiones del análisis de las anomalías relacionadas con los incumplimientos de esos parámetros y dar cuenta de las propuestas para subsanarlos. Refiere que hay un problema de merma en la eficiencia del sistema de desinfección UV derivado, a priori, del agotamiento de la vida útil de determinados componentes esenciales de dicho sistema.

También se advierte que las lámparas instaladas se encuentran “totalmente fuera de vida útil”, tras comprobarse el registro de horas acumuladas de funcionamiento y daño físico que presentan, quebrándose completamente, por lo que se hace necesaria la sustitución de todas, así como de los anillos de limpieza y escobillas de los sensores. Añade que, cuando el daño de las lámparas alcanza los niveles detectados, se producen efectos secundarios como daños en los balastros y, consecuentemente, en las tarjetas de comunicaciones que hacen de enlace entre la unidad central y el propio balastro, y la rotura del cuarzo, por lo que hay que sustituirlos.

Por último, dicho documento señala que es preciso que se proceda al cambio de la pantalla táctil del cuadro de un reactor, los kits de repuestos de los sistemas neumáticos de limpieza, cables y conectores afectados por los fenómenos atmosféricos, los finales de carrera y también el sensor UV.

