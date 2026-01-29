El fotógrafo Xulio Gil inaugurará este sábado en el Museo de Artes do Gravado su exposición ‘Viacrucis e 15 testemuñas’

Imagen de la exposición 'Viacrucis e 15 testemuñas' del fotógrafo profesional Xulio Gil

El Museo de Artes do Gravado inaugurará este sábado, día 31 de enero, a las doce y media del mediodía, la exposición ‘Viacrucis e 15 relatos’, del fotógrafo profesional Xulio Gil, que está compuesta de una treintena de imágenes. De todas ellas, la mitad son quince retratos en blanco y negro de carácter expresionista, en los que, sin especificarlo, es evidente que cada uno de los retratados, con peso especial en personas nacidas en Ribeira, pasó por su propio calvario., y se convierten en espectadores, testigos y confidentes del viacrucis que están viendo integrándose en una unidad empática con el protagonista. El actor principal, Darío Gil, es un hombre joven que pasa de la alegría educacional al calvario de la adscripción al mundo del trabajo en un recorrido sin retorno, pero el autor quiere dar luz proponiendo una resurrección no concretada, pero posible.

Además, el autor trata de despojar al tema del viacrucis, muy recurrente en el iconografía católica, de su componente trascendente para abstraerlo, haciéndolo universal. Su tesis gira en torno al hecho de que en la biografía de cada persona hay momentos en que aparece lo que se podría llamar un “castigo sobrevido, inesperado e xigante”, y nada parece remediar la catástrofe y “é o círculo máis próximo o que dá ánimo para soportar o camiño inevitable: enfermidade, morte de achegados, ruína económica, frustración transcendente, etc. Son exemplos dos que todos temos coñecemento dun xeito ou doutro”.