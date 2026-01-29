El BNG de Ribeira cifra en 400.000 euros la acción del tripartito en Artes en sus dos años y medio de gobierno

Representantes del BNG ribeirense mantuvieron una reunión con habitantes de la parroquia de Artes en el salón de actos del Centro Recreativo Cedida

El portavoz del grupo municipal del BNG y exalcalde, Luis Pérez, acompañado de varios integrantes de su equipo, mantuvo una reunión en el Centro Recreativo de Artes con residentes en esa parroquia en el marco de la ronda de encuentros abiertos con la ciudadanía para atender sus demandas, propuestas y preocupaciones sobre las necesidades en esa zona, en una apuesta por la participación directa y la escucha activa. Además, desde la formación frentista se aprovechó para hacer balance de las actuaciones llevadas a cabo en los cerca de dos años y medio de gobierno tripartito y los proyectos ya programados para el futuro más inmediato.

Pérez Barral destacó que los habitantes de Artes son quienes mejor conocen la realidad de su parroquia y sus necesidades y subrayó que “escoitar á xente foi a clave para acertar nas decisións que se tomaron e permitiron acrecentar os servizos básicos de auga potable e saneamento en Artes”. También repasó las que fueron las inversiones ejecutadas por el anterior gobierno integrado por BNG, PBBI y PSOE en ese territorio y que cifró en 400.000 euros en el parque infantil delante del propio Centro Recreativo por 115.000 euros, el saneamiento y abastecimiento de agua en el lugar de Arribas por 99.000 euros y la dotación de recogida de pluviales en Outeiro por 32.000 euros, entre otras.

Además, dijo que, "grazas á acción de goberno, quedaron consignados 1,5 millóns de euros para continuar ampliando e mellorando os servizos básicos nas parroquias e que se deben executar ao longo do 2026. En Artes están previstos investimentos, con financiamento asegurado, que permitirán continuar avanzando na modernización das infraestruturas. Entre eles destacan a pavimentación e dotación de pluviais na contorna da igrexa de Artes con 77.000 euros e o saneamento no lugar da Ponte por 67.000 euros”.

“A xuntanza rematou cun clima de participación activa e cunha valoración moi positiva por parte da veciñanza que trasladou ao BNG preocupacións en temas de saneamento, prevención de inundacións ou investimentos en infraestruturas públicas. Ademais fixeron un recoñecemento público a que Luis Pérez como alcalde sempre estivo cando se necesitaba ou que segue traballando polo ben da parroquia”, indicaron desde el BNG ribeirense. Pérez Barral quixo agradecer tamén a resposta da xente porque "está a ser moi positiva e iso reforza a nosa convicción de seguir neste camiño".

Luis Pérez explicó que "percibimos un recoñecemento claro ao traballo feito e o noso compromiso é continuar presentes nas parroquias, mantendo o contacto directo e defendendo con constancia aquilo que realmente precisa cada lugar”, concluyó el edil nacionalista. El BNG proseguirá con estos encuentros el jueves de la próxima semana, día 5 de febrero, a partir de las siete y media de la tarde, en el centro social de Oleiros.