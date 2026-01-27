El clown y humorista Peter Punk clausuró con éxito la XXI Semana Cultural 'Francisco Lorenzo Mariño' de Aguiño

Peter Punk hizo subir a varios integrantes del público para que interactuasen en su espectáculos

Un centenar de personas, de las que unas 45 eran niños, asistió a media tarde de este pasado domingo, en el salón de actos de la Casa do Mar de Aguiño, a la última actividad programada dentro de la XXI Semana Cultural ‘Francisco Lorenzo Mariño’ de dicha parroquia ribeirense. Consistió en el espectáculo titulado ‘Con lingua propia’, a cargo del clown y humorista Peter Punk. A la conclusión del evento, los más pequeños fueron obsequiados con unas bolsas de chucherías.

El salón de actos de la Casa do Mar de Aguiño albergó el espectáculo 'Con lingua propia' de Peter Punk

El público se divirtió con el espectáculo de Peter Punk que sirvió para clausurar la XXI Semana Cultural 'Francisco Lorenzo Mariño' de Aguiño