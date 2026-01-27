Ribeira
El clown y humorista Peter Punk clausuró con éxito la XXI Semana Cultural 'Francisco Lorenzo Mariño' de Aguiño
Un centenar de personas, entre las que había 45 chiquillos, asistió a su espectáculo ‘Con lingua propia’ en el salón de actos de la Casa do Mar
Un centenar de personas, de las que unas 45 eran niños, asistió a media tarde de este pasado domingo, en el salón de actos de la Casa do Mar de Aguiño, a la última actividad programada dentro de la XXI Semana Cultural ‘Francisco Lorenzo Mariño’ de dicha parroquia ribeirense. Consistió en el espectáculo titulado ‘Con lingua propia’, a cargo del clown y humorista Peter Punk. A la conclusión del evento, los más pequeños fueron obsequiados con unas bolsas de chucherías.