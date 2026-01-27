Mi cuenta

Ribeira

El clown y humorista Peter Punk clausuró con éxito la XXI Semana Cultural 'Francisco Lorenzo Mariño' de Aguiño

Un centenar de personas, entre las que había 45 chiquillos, asistió a su espectáculo ‘Con lingua propia’ en el salón de actos de la Casa do Mar

Chechu López
27/01/2026 07:10
Peter Punk hizo subir a varios integrantes del público para que interactuasen en su espectáculos
Peter Punk hizo subir a varios integrantes del público para que interactuasen en su espectáculos
Un centenar de personas, de las que unas 45 eran niños, asistió a media tarde de este pasado domingo, en el salón de actos de la Casa do Mar de Aguiño, a la última actividad programada dentro de la XXI Semana Cultural ‘Francisco Lorenzo Mariño’ de dicha parroquia ribeirense. Consistió en el espectáculo titulado ‘Con lingua propia’, a cargo del clown y humorista Peter Punk. A la conclusión del evento, los más pequeños fueron obsequiados con unas bolsas de chucherías.

El salón de actos de la Casa do Mar de Aguiño albergó el espectáculo 'Con lingua propia' de Peter Punk
El salón de actos de la Casa do Mar de Aguiño albergó el espectáculo 'Con lingua propia' de Peter Punk
El público se divirtió con el espectáculo de Peter Punk que sirvió para clausurar la XXI Semana Cultural 'Francisco Lorenzo Mariño' de Aguiño
El público se divirtió con el espectáculo de Peter Punk que sirvió para clausurar la XXI Semana Cultural 'Francisco Lorenzo Mariño' de Aguiño
Un centenar de personas asistieron a media tarde de este domingo al espectáculo de Peter Punk en el salón de actos de la Casa do Mar de Aguiño
Un centenar de personas asistieron a media tarde de este domingo al espectáculo de Peter Punk en el salón de actos de la Casa do Mar de Aguiño
