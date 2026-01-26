Ribeira refuerza su apuesta por el reciclaje de residuos orgánicos y simplifica el sistema de apertura del contenedor de la 'fracción resto’

Los contenedores marrones, destinados al depósito de residuos orgánicos cambiarán su sistema de apertura con tarjeta electrónica por una llave metálica Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira intensificará su apuesta por simplificar el sistema de apertura de los contenedores marrones para la ‘fracción resto’ que ya están instalados en las calles de la localidad. Para ello, el Gobierno local ha decidido sustituir los actuales cierres de tarjeta electrónica por un sistema de llave mecánica, que asegura que es más sencilla de usar y con un coste de mantenimiento más bajo. Así, quienes quieran hacer uso de esos recipientes deberán recoger la llave correspondiente en la carpa de la campaña informativa “Ti tes a chave”, que se instalará hoy en la Rúa de Galicia, a la altura de la farmacia de Sanmamed, y este jueves en la Praza do Concello, de 10.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.30 horas, y en futuras fechas y ubicaciones. Además, quienes lo prefieran también se podrán dirigir al consistorio en horario de atención ciudadana para solicitarla.

Las familias que deseen solicitar la llave y sumarse a la separación y reciclaje de los residuos orgánicos pueden hacerlo cubriendo un formulario web y consultar la localización de los contenedores marrones más próximos a sus viviendas mediante un mapa. Además, en febrero se va a llevar a cabo una campaña de información puerta por puerta en los grandes generadores de residuos orgánicos, como son los negocios de los sectores hostelero y comercial, entre otros. En una primera visita se va a informar directamente a los responsables de los establecimientos de la obligación que tienen de separar los residuos orgánicos, y también podrán sumarse a la campaña. En meses posteriores se llevarán a cabo visitas de seguimiento y control.

Esta iniciativa sirve, según el Ejecutivo ribeirense, para recordar que los residuos que deben depositarse en el contenedor marrón son los restos de fruta, verdura, carne y pescado, conchas de mariscos o frutos secos, restos de pan, café, infusión, papel de cocina, restos de plantas, cortezas y, en definitiva, cualquier resto orgánico. Por el contrario, aclara que está prohibido depositar en ese recipiente los envases, pañales, compresas, bastoncillos de los oídos, plásticos y otro tipo de residuos no orgánicos. El Ayuntamiento de Ribeira aprovecha también para recordar la importancia de que la ciudadanía tome conciencia de que el objetivo de lograr un municipio más sostenible es responsabilidad de toda ella.