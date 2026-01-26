Ribeira dedicará el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer a la enfermera María Teresa Leis

Directivas de la junta local de la AECC, miembros del Ejecutivo municipal y Tania Fuegho presentaron los carteles de varias de las actividades programadas Chechu Río

La junta local de Ribeira de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) conmemorará el 4 de febrero el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se lo dedicará a una persona que tiene o tuvo esa enfermedad, tanto si logró vencerla o no. Este año la homenajeada será la enfermera María Teresa Leis Blanco, conocida como la ‘practicanta’, que trabajó en el centro de salud de Santa Uxía, y de la que presidenta de la AECC ribeirense, María José Carreira, recordó que sufrió un sarcoma, y siempre estuvo dispuesta a atender a toda la gente de la comarca.

Por su parte, la alcaldesa, María Sampedro, manifestó que es un “orgullo e xesto de honra” que dicha junta local le haga un reconocimiento en esa fecha a esa mujer “que loitou pola mellora do servizo de saúde en Ribeira con tantos anos de dedicación” y que “é unha desas mulleres referentes que nos gusta poñer en valor e mimar, porque é unha ribeirense que é todo un exemplo a seguir por quen sofre esta enfermidade”. También dijo que cuando María Teresa Lens sufrió la enfermedad "levouno con entereza, carácter e sempre con alegría e positividade, animándonos ela a todos no lugar de ser ao contrario".

Iluminación verde

Carreira indicó que ese acto de homenaje se realizará con el encendido de la iluminación en verde que se hará ese mismo día en el Crucero de la Salud y que se mantendrá todo el mes. Será a las siete de la tarde en ese lugar de la Rúa de Galicia, donde se leerá un manifiesto institucional y se instalará una mesa informativa, que por la mañana estará en la Avenida Rosalía de Castro, a la altura de la Praza do Concello, y en la que se llevará a cabo la tradicional cuestación y venta de merchandising, entre el que no faltarán los chubasqueros.

Al día siguiente, a las cinco de la tarde y en la sala polivalente del auditorio ribeirense, habrá la mesa redonda ‘Testamento vital: A túa vida, as túas decisión’’, con la participación de trabajadoras sociales del Hospital do Barbanza, centro de salud de Ribeira y junta local de la AECC, María Quintano, Isabel Fernández y Maika Barreiro, que darán a conocer cómo pueden quedar recogidas las últimas voluntades para que, llegado el momento en que una persona no esté en condiciones de tomar decisiones, sea su familia la que lo haga.

Brazaletes Solidarios

María Jesús Paz, directiva de la junta local de la AECC de Ribeira, explicó que este fin de semana y el p´roximo, es decir, del 30 de enero al 1 de febrero y del 6 al 8 de febrero, van a desarrollar una nueva edición de su campaña 'Brazaletes Solidarios', consistente en que todos los jugadores de los diferentes equipos lucirán brazaletes verdes para simbolizar su apoyo a los miles de pacientes de padecen cáncer. Indicó que cuentan con la colaboración de asociaciones, entidades y clubes deportivos como los gimnasios Cardalda y Natural Sport, los clubes de natación, de patinaje y de voleibol y el Xuventú Aguiño.

Desde la junta local ribeirense de la AECC se aprovechó para invitar a participar a todos cuantos quieran sumarse a esta iniciativa. Subrayó que estas entidades son un altavoz para llegar a muchas familias y a niños para concienciar y trasladar la importancia de estar la lado de las personas que padecen cáncer, que la sufrieron y para honrar la memoria de de todas las personas que por no haberlo superado hoy ya no las acompañan.

Además, la AECC desarrollará del 6 al 14 de febrero, en colaboración con los supermercados Gadis de la ciudad, una nueva campaña nacional de ‘La compra de tu vida’, consistente en que cuando los clientes pasen por caja para abonar los productos de su cesta, tengan la oportunidad de hacer un donativo para la investigación del cáncer.

Con esa mismo finalidad se programaron para el 7 de febrero dos pases -a las 19.00, para el que el aforo está casi completo, y a las 21.30- del musical solidario “Non estamos tolas”, del Espazo Mimarte. Su directora, Tania Fuegho, aclaró que aunque ya ofrecieron un espectáculo de teatro musical del mismo nombre, que se estrenó en julio de 2024 también a beneficio de la AECC, su final será distinto e inesperado, “ademáis de desternillante e un sinsentido, ao noso puro estilo”. Las entradas están a la venta a 5 euros en las sedes de la AECC de Ribeira y del Espazo Mimarte.