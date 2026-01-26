Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

La asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño arremete contra la “tiranía” de Donald Trump y Rusia

Fue en la lectura del manifiesto dentro de los actos de homenaje al primer sacerdote y fundador de la parroquia aguiñense, y en el que se reivindicó su figura y su legado

Chechu López
26/01/2026 06:50
Elvira Pisos leyó el manifiesto en memoria de la figura y legado de Lorenzo Mariño
Elvira Pisos leyó el manifiesto en memoria de la figura y legado de Lorenzo Mariño
En la misma línea reivindicativa que tenía el párroco fundador de Aguiño, Francisco Lorenzo Mariño, ‘Paco’, se expresó este fin de semana, durante la celebración de la XXI Semana Cultural de dicha parroquia ribeirense, la asociación cultural, recreativa y vecinal que lleva su nombre. Así, su presidenta, Elvira Pisos, transmitió el rechazo y la protesta de su colectivo, a la vez que denuncia pública, contra la “tiranía” de Donald Trump y su política migratoria, “ademáis de rachar o dereito internacional en Venezuela e agora con Groenlandia”. Hizo lo mismo contra “a guerra interminable” de Ucrania por la invasión de Rusia o el genocidio de Israel contra Palestina, “impune ante boa parte do mundo”, precisó.

Fue en la lectura del manifiesto dentro de los actos puramente de homenaje al primer sacerdote de la parroquia aguiñense, y en el que se reivindicó la figura y el legado de Francisco Lorenzo Mariño. Se desarrolló ante su busto en el atrio de la iglesia Virxe do Carme, y que incluyó una ofrenda floral de rosas rojas y un lazo con la bandera de Galicia, así como una vela encendida, con el acompañamiento de las gaitas de Os Liantes de Artes, que interpretó la ‘Marcha do Antigo Reino de Galicia’ y el ‘Himno Galego’. Esos actos se iban a celebrar, como es habitual, en el cementerio de Porto do Son, donde reposan los restos mortales de Lorenzo Mariño, pero la alerta por la borrasca ‘Ingrid’ obligó a cambiar la ubicación.

Además, en esos actos que precedieron a la misa de 22 aniversario por la muerte del párroco, hubo un recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz, así como para los fallecidos en la parroquia durante los últimos doce meses, “en especial a Ventura a Lorcheira, unha compañeira da asociación á que tamén se lle levou un ramo de rosas ao cemiterio en San Paio de Carreira, onde está soterrada”.

Personas que nunca se van

“Cada ano que pasa teño máis claro que hai persoas coma ti, que nunca se van de todo, a súa esencia permanece impregnada en cada unha das persoas que a rodearon.... aínda que, tamén son consciente, que iso ocorre so con aquelas persoas que se dan o próximo, que miran máis polos demais que por un mesmo, que senten os desvelos dos demais coma propios e que a palabra Xustiza a levan gravada no seu ADN coma se fose un rasgo de identidade”, leyó Pisos Arnoso en el manifiesto suscrito por el colectivo que preside desde hace años.

Elvira Pisos dijo ante todos los asistentes, y dirigiendo sus palabras, al párroco fundador de Aguiño que “a túa ollada estaba coa túa xente, pero sen extraviar o que pasaba no mundo... porque moitas veces a inercia non nos deixa ver máis alá, e ti sabías que as cousas que pasan noutros países non se poden obviar porque non che afecten directamente...”. 

