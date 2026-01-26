Empresarios de Ribeira reclama mayor presencia policial en las calles para hacer frente a la reciente oleada de robos

Un coche aparcado en una calle en Carreira apareció con una ventanilla abierta y todo su interior revuelto Cedida

La Asociación de Empresarios de Ribeira (AER) observa con preocupación la oleada de robos, hurto e incluso atracos que se vienen registrando desde hace algunas semanas en la localidad y que en los últimos días se ha visto agravada con los perpetrados en vehículos guardados en garajes comunitarios de varios edificios de viviendas, aunque también ha habido afectados en otros estacionados en la vía pública. El último de los que se ha tenido conocimiento es uno que se registró en la madrugada de ayer en el lugar de Campos, en la parroquia de Carreira, donde se apunta que los amigos de lo ajeno forzaron la ventanilla trasera derecha de un coche aparcado en la calle, consiguieron abrirla y, una vez accedieron a su interior, revolvieron todo en la búsqueda de objetos de valor pero, por el momento y tras una primera inspección, su propietaria no echó nada en falta.

El presidente de la patronal ribeirense, Francisco Martínez, indicó que tiene una cita solicitada con al alcaldesa, María Sampedro, para abordar, entre otras cuestiones, el problema de la seguridad ciudadana. Anunció que con ella también tratará si, como ya hizo en 2020, 2023 y 2025, le vuelve a mandar un escrito a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, aunque duda mucho de que de hacerlo así vaya a surtir el efecto deseado, pues advierte que la experiencia le ha demostrado que “nada de lo que se le pidió, que era más que razonable, se ha cumplido y la inseguridad es más que palpable en Ribeira”.

Siempre lo mismo

En este sentido, sostuvo que desde dicho organismo “siempre nos atienden cordialmente, pero nos dicen lo mismo de que Ribeira es una ciudad segura, que ya reforzaron la cifra de efectivos en la comisaría y que esta última está bien dotada de personal, algo con lo que no estamos de acuerdo pues no se les ve, y la inseguridad va en aumento. Y a los hechos me remito... y refutan sus palabras. Los gobernantes no están haciendo nada, hasta que algún día pase algo grave y a lo mejor se mueven. Por eso, pensamos que insistir en eso puede no tener sentido”, precisó.

Francisco Martínez está a la espera de tener una reunión con la alcaldesa para abordar la situación "tan preocupante"

De todas maneras, a pesar de tener esa opinión, Martínez Gude sostuvo que hasta que no tenga la reunión con la primera edila ribeirense no tomará una decisión a ese respecto y anuncia que obrará en consecuencia en función de lo que acuerden en la misma. Pero agregó que “esto ya es un desmadre y se está descontrolando muchísimo. Como no va a estar ¡la gente preocupada si hasta están entrando en los garajes”, puntualizó.

Por otro lado, el presidente de la AER reconoce que, tal y como les dijo a los jefes de las Policías Local y Nacional, que sus agentes actúan bien y los detienen, “pero los jueces luego los sueltan”, como sucedió con uno de los cinco conocidos delincuentes que salieron hace poco de la cárcel y ya lo arrestaron 4 veces. Aún así, solicita que los policías patrullen por las calles y, aunque es consciente de que no van a poder cubrir todos los sitios, cree que es necesario que haya más efectivos, se hagan visibles y logren disuadir a los cacos “para que no anden a su libre albedrío”. “Es una lucha constante que tenemos y no se puede bajar la guardia”, concluyó.