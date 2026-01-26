El BNG reclama el refuerzo del servicio de Correos y que se implante el método ‘Pay’ para el pago de tributos en las parroquias

Luis Pérez, acompañado de la edila Genoveva Betanzos, y del responsable local, Rafael Pazos, dio a conocer las propuestas para la mejora del servicio de Correos en Ribeira

Después de que a mediados de diciembre pasado fueron representantes sindicales de la sociedad estatal Correos y Telégrafos SA quienes denunciaron públicamente la “delicada realidad” de la prestación de dicho servicio en Ribeira, advirtiendo de que para el casco urbano se contaba con la mitad de carteros que componían la plantilla hace unos meses -faltan dos de los cuatros profesionales, sin que se cubrieran sus plazas- y que en Carreira y Artes no había ninguno, ahora es el grupo municipal del BNG el que, a través de un comunicado, reclama al Gobierno estatal la adopción de medidas para cubrir el personal de dicho servicio para garantizar “un bo funcionamento”.

Desde la formación frentista inciden en que durante buena parte del año la población de la capital barbanzana es superior a las 27.000 personas, cifra que aumenta de manera significativa en verano, pero que “esta realidade non se ve reflectida na dotación de persoal do servizo de Correos, que actualmente sofre unha grave carencia de efectivos”.

Su portavoz, Luis Pérez, acompañado de la edila Genoveva Betanzos, y del responsable local, Rafael Pazos, indicó que, de los 15 puestos de trabajo que deberían estar cubertos en Correos en Ribeira, “apenas arredor de oito persoas están en activo, porque non se cobren as baixas, as vacacións nin as vacantes. Isto está tendo consecuencias negativas para veciñanza e persoal traballador”. A juicio de los representantes nacionalistas, esta situación se traduce en “atrasos” en la entrega de la correspondencia y de la paquetería, así como “sobrecarga de traballo para o persoal e dificultades crecientes na atención á ciudadanía”.

Perjuicio directo

“Estamos a falar dun prexuízo directo tanto para as traballadoras e traballadores de Correos como para a veciñanza, o comercio e as empresas de Ribeira, que precisan dun servizo postal fiable”, dice Pérez Barral, quien recordó que en el año 2022 se aprobaron por unanimidad en el Ayuntamiento ribeirense iniciativas para instar a la mejora del servicio de Correos, como la ampliación del horario de la oficina, abriendo alguna tarde para atender a la población o a las empresas, y señala que ahora vuelve a presentar propuestas para su debate por el pleno de la corporación municipal y en el Congreso de los Diputados para instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que mantenga abierta la oficina de Correos de la parroquia de Aguiño en el horario habitual, una demanda que considera clave para garantizar la atención a los ciudadanos de esa zona y evitar el cierre de una oficina que presta servicio al medio rural.

Además, el BNG propone que el Ayuntamiento de Ribeira solicite la firma de un convenio para implantar el el servicio ‘Correos Pay’ para permitir el pago de tributos, tasas e impuestos tanto en la oficina de Correos como a través de los carteros rurales en el propio domicilio. “Este servizo non ten custe para o Concello e sería unha ferramenta moi útil para achegar os servizos públicos ao medio rural, especialmente para as persoas maiores ou con dificultades de mobilidade ou acceso dixital”, detalló Pérez Barral.

Finalmente, desde las filas nacionalistas subrayan que medidas como esta “van na liña de reforzar o papel público de Correos e mesmo de recuperar servizos financeiros públicos no rural, algo que xa existiu no pasado e que hoxe sería máis necesario ca nunca. O que pedimos é algo tan básico como que Ribeira teña un servizo de Correos á altura da súa poboación e da súa actividade económica. É unha cuestión de garantir o acceso aos servizos públicos”, concluyó su portavoz.