Ribeira

Clausurado con éxito en Artes un taller formativo sobre el proceso de litograbado con alumnos procedentes de Galicia y Madrid

Los trece alumnos inscritos en esta actividad que impartió José Fuentes recibieron ayer sus diplomas en un acto que contó con la participación de la concejal de Cultura de Ribeira, Ana Barreiro

Chechu López
26/01/2026 06:10
La concejala de Cultura, Ana Barreiro, participó en la entrega de diplomas a los alumnos del taller de grabado
La concejala de Cultura, Ana Barreiro, participó en la entrega de diplomas a los alumnos del taller de grabado
El taller del Museo de Artes do Gravado albergó a última hora de la mañana de ayer el acto de clausura y entrega de diplomas, con la intervención de la concejala de Cultura, Ana Barreiro, a las trece personas que, procedentes de diferentes partes de Galicia e, incluso, de Madrid, participaron desde el pasado viernes en la 17ª edición del Obradoiro de Gravado, que sobre el proceso del litograbado impartió José Fuentes. 

Los alumnos pudieron aprender a realizar obras a partir de ese nuevo proceso creativo que el propio monitor dio a conocer en 1985 en su tesis doctoral no publicada, motivo por el que tuvo poca difusión pese a que es considerado "moi interesante gráficamente", como lo demuestra la afluencia de alumnos.

Se trata de un proceso de grabado que aporta una nueva forma de obtener imágenes grabadas sobre matriz de cobre a partir de un dibujo realizado directamente sobre la misma. El carácter gráfico de las imágenes obtenidas a través de este proceso es muy similar al dibujo litográfico sobre piedra, de ahí el nombre que el puso su propio creador. Las imágenes se crean dibujando con un lápiz sobre el cobre que, previamente, fue tratado para que el lápìz se adhiera y el trazo proporciona una amplia gama de tonos.

