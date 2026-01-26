Mi cuenta

Diario de Arousa

Adjudicada en 72.454 euros la pavimentación de la Avenida Buenos Aires, en Corrubedo

La oferta económica de Nemesio Ordóñez SA resultó ser la más ventajosa de las ocho licitadoras presentadas a este procedimiento de contratación

Chechu López
26/01/2026 22:00
Los técnicos municipales advirtieron del “mal estado” del aglomerado asfáltico del tramo sobre el que está previsto actuar

Chechu Río
El Ayuntamiento ribeirense adjudicó provisionalmente a la empresa Nemesio Ordóñez SA por importe de 72.454 euros y dos meses de ejecución el contrato de la obra de pavimentación de un tramo de 395 metros lineales de la Avenida Buenos Aires, entre la Rúa do Canabal y la Travesía de Buenos Aires, en Corrubedo. Se trata de una actuación que salió a licitación por un presupuesto de 92.914 euros -financiada con cargo al POS+2025- y la oferta de la empresa mejor clasificada rebajó ese precio inicial en 20.460 euros, es decir, un 22,02% inferior, con lo que aventajó a las otras siete licitadoras, cuyas ofertas oscilaron entre 72.519 y 90.916 euros, lo que suponen bajas de entre 20.395 (-21,95%) y 1.998 euros (2,15%).

Como ya sucedió en el caso de la adjudicación de la obra de pavimentación de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, la empresa mejor clasificada, así como la que presentó la segunda mejor oferta, fueron consideradas “anormalmente bajas” y se les dio audiencia para que las justifiquen, algo que hicieron aportando la documentación con los motivos “especialmente vantaxosos” que les llevaron a formular sus respectivas propuestas económicas.

Proyecto

El proyecto contempla el fresado de la actual superficie asfáltica, que se encuentra en “mal estado”, según los técnicos municipales; la aplicación de una capa de mezcla bituminosa en caliente de 6 centímetros de espesor en la zona de rodadura, incluyendo el recrecido de las tapas de registro y pintado de líneas longitudinales, plazas de aparcamientos y paso de peatones, así como retirada de escombros generados a un vertedero autorizado y limpieza final de la obra. El hecho de que el trazado en el que se acometerá la obra se desarrolle en terrenos de competencia municipal evitará realizar expropiación alguna. l

