Diario de Arousa

Ribeira

Sospechan que la puesta en libertad de cinco conocidos delincuentes está detrás de numerosos robos en Ribeira

Tres coches que había guardados en un garaje comunitario de la Avenida da Coruña se suman a la larga lista de vehículos a los que les rompen ventanillas para robar

Chechu López
25/01/2026 08:40
Los ladrones utilizaron un extintor para romper cristales de ventanillas de los coches guardados en un garaje de la Avenida da Coruña para robar
Los ladrones utilizaron un extintor para romper cristales de ventanillas de los coches guardados en un garaje de la Avenida da Coruña para robar
Chechu Río
Los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad que operan en Ribeira indican que tienen fundadas sospechas de que la puesta en libertad en diciembre pasado, después de cumplir condena, de cinco conocidos delincuentes está detrás la oleada de robos, hurtos y atracos con arma blanca que se vienen registrando en las últimas semanas en la ciudad, pues hasta, salvo casos puntuales, la situación estaba tranquila. De hecho, algunas de las víctimas de algún tipo de esas sustracciones identificaron a uno de ellos como el individuo que acceder a sus negocios y se está llevando algunos de los productos o artículos que tienen en exposición. De hecho, apuntaron que en algunas ocasiones le plantaron frente y lograron frustrar sus intentos de robo.

Se da la circunstancia de que uno de esos cinco conocidos delincuentes ya fue arrestado hasta en cuatro ocasiones desde que quedó en libertad. Se le atribuyeron tres robos y un atentado a agentes de la autoridad cuando, después de una persecución tras huir de los agentes que sospechaban de su presunta implicación en otro robo, le dieron captura y él esgrimió un cuchillo hacia ellos, motivo por el que lo arrestaron. A esa persona le dieron el alto a última hora del viernes cuando conducía un coche en el que iba de acompañante un sospechoso de perpetrar varios hurtos en negocios de la ciudad y en una mochila le intervinieron artículos sustraídos horas antes en una farmacia de Rosalía de Castro.

Garajes

Además, tres coches que estaban guardados en el garaje comunitario del edificio número 77 de la Avenida da Coruña se sumaron a la larga lista de vehículos a los que los ladrones rompieron cristales de las ventanillas, principalmente del lado del conductor, tanto delantera como trasera, o en ambas, para sustraer objetos de cierto valor. Como en otros casos recientes, para la rotura de esas lunas, los ladrones utilizaron un extintor que encontraron en el mismo garaje y que dejaron tirado en ese mismo lugar. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de casos de afectados, en esta ocasión y en una primera inspección, sus propietarios no echaron nada en falta. Como sucedió en los otros robos, la unidad judicial de la comisaría llevó a cabo la recogida de huellas e indicios, así como la toma de imágenes, para tratar de contribuir al esclarecimiento de esos hechos delictivos.

Desde las comunidades de propietarios de los garajes se hace un llamamiento para que quienes tengan plazas en propiedad o en régimen de alquiler cierren el portalón nada más entrar o salir de los mismos y no dejar que se cierren automáticamente pasado un tiempo. En ese sentido, temen que ese intervalo es el utilizado por los ladrones para acceder a los mismos con facilidad, sin tener que romper o forzar esa puerta y luego actuar a sus anchas y huir una vez rematan su “faena” o en caso de que alguien les sorprenda.

Los ladrones rompieron el cristal de una de las ventanilla de un coche guardado en un garaje de la Avenida da Coruña con la intención de robar, pero el dueño no echó nada en falta
Los ladrones rompieron el cristal de una de las ventanilla de un coche guardado en un garaje de la Avenida da Coruña con la intención de robar, pero el dueño no echó nada en falta
Chechu Río
Los ladrones rompieron el cristal de una de las ventanilla de un coche guardado en un garaje de la Avenida da Coruña con la intención de robar, pero el dueño no echó nada en falta
Los ladrones rompieron el cristal de una de las ventanilla de un coche guardado en un garaje de la Avenida da Coruña con la intención de robar, pero el dueño no echó nada en falta
Chechu Río
Los ladrones rompieron el cristal de una de las ventanilla de un coche guardado en un garaje de la Avenida da Coruña con la intención de robar, pero el dueño no echó nada en falta
Los ladrones rompieron el cristal de una de las ventanilla de un coche guardado en un garaje de la Avenida da Coruña con la intención de robar, pero el dueño no echó nada en falta
Chechu Río
