Ribeira

Negocios de Ribeira se plantean reinstalar las mamparas del covid-19 ante la oleada de robos

Pese a que ayer no hubo sustracciones ni daños en coches en garajes, en la ciudad se aconseja no bajar la guardia ante la situación generada por delincuentes que salieron de prisión hace unas semanas

Chechu López
25/01/2026 22:00
Empresarios se plantean volver a colocar mamparas por el temor a atracos
Chechu Río
Después de semanas en que se sucedieron los robos en coches y hurtos en negocios del casco urbano de Ribeira, así como un atraco a punta de cuchillo frustrado hace una semana y media, al huir el caco al ahuyentarlo un camarero de un bar de la Rúa Mariño de Rivera, ayer fue una jornada de calma tensa. Fueron numerosos ciudadanos los que bajaron a sus garajes para comprobar si la pasada madrugada fueran sus automóviles a los que les rompieran los cristales de las ventanillas para robarles. Afortunadamente, la larga lista no sumó nuevas víctimas, pero varios propietarios de vehículos indicaron que no se debe bajar la guardia por parte de ellos ni por las fuerzas de seguridad.

Sostienen que estos ladrones “non saben facer outra cousa e, se están libres, van volver a facer das súas”, dijo uno de los últimos afectados, que recomienda que no se deje nada de valor en los coches y mucho menos a la vista de los amigos de lo ajeno, además de adoptar otras medidas de precaución, como cerrar inmediatamente los portalones de los garajes para que los cacos no aprovechen cualquier resquicio para entrar a robarles.

Igualmente, varias de las personas que denunciaron ser víctimas de daños y robos en sus vehículos destacaron la labor realizada por los efectivos de la comisaría, refiriéndose a la detención hasta en cuatro ocasiones de alguno de los cinco conocidos delincuentes que en diciembre salieron de la cárcel y que se sospecha que son los que traen en jaque tanto a los ciudadanos como a empresarios hosteleros y del sector comercial.

Ante esa oleada de esos delitos, varios comerciantes y hosteleros indicaron que se están planteando volver a instalar las mamparas que habían colocado durante la pandemia del covid-19 -otros aún las mantienen, sobre todo, por cuestiones de salud- con la finalidad de protegerse de alguna manera ante un posible atraco con arma blanca.

