Diario de Arousa

Ribeira

El BNG destacó en una reunión vecinal en Olveira unas inversiones de más de 555.000 euros durante el tripartito

El próximo encuentro de representantes de la formación frentista tendrá lugar este martes, 27 de enero, en el Centro Recreativo de Artes

Chechu López
25/01/2026 12:55
Los representantes de la formacioón frentista en Ribeira indicaron que notaron "un apoio moi grande ao traballo realizado e á nosa forma de facer política"

Cedida
Después de que el pasado lunes fueron miembros del Gobierno bipartito de Ribeira quienes acudieron a una reunión en Olveira, donde anunciaron que sacarán a contratación la red de saneamiento en Cristal y la pavimentación de los accesos hacia el aparcamiento de As Dunas, ayer le tocó al BNG de la capital barbanzana acudir a un encuentro con los habitantes de esa misma parroquia en la casa de cultura de Bretal, como los que viene manteniendo desde finales del año pasado para dar a conocer su acción política y conocer de primera mano sus necesidades. Sus componentes aprovecharon para hacer balance de su gestión a través del tripartito durante dos años y medio, deteniéndose en las inversiones realizadas en la parroquia.

Así, el portavoz municipal y exalcalde, Luis Pérez, acompañado de concejales del grupo municipal frentista y por su  responsable local, Rafael Pazos, refirió que las inversiones acometidas en Olveira, que se centraron en mejoras en servicios básicos, que superaron los 555.000 euros, entre las que destacó el abastecimiento de agua potable en el cruce de las Dunas (37.000), pavimentación y saneamiento en Sirves (87.000), alcantarillado en Espiñeirido (120.000) e instalación de red de saneamiento con pozo de bombeo en Campelos (216.000). Pérez Barral también les indicó de que quedaron preparados y con financiación asegurada nuevos proyectos, como la ampliación del saneamiento en Cristal y la pavimentación del estacionamiento de las Dunas, cada uno de ellos con una dotación de 46.000 euros.

A la vez, la ciudadanía de Olveira trasladó diversas propuestas y preocupaciones relacionadas con el día a día de la parroquia, como "a necesidade de mellorar a seguridade viaria e o transporte público, así como a mellora de accesibilidade ou dotación de saneamentos e da iluminación pública, aspectos que o BNG considera prioritarios de cara a futuras actuacións", dijo Pérez Barral, quein agregó que "notamos un apoio moi grande ao traballo realizado e á nosa forma de facer política. Iso anímanos a seguir percorrendo as parroquias, escoitando, dialogando e defendendo as necesidades reais da xente". La próxima reunión que el BNG ribeirense programó dentro de su rueda de encuentros vecinales tedrá lugar este martes, 27 de enero, a partir de las siete y media de la tarde, enm el Centro Recreativo de Artes.

