El aprendizaje del proceso del litograbado despierta el interés de alumnos llegados de toda Galicia e incluso de Madrid

El taller formativo sobre el proceso del litograbado atrajo a trece personas llegadas de diferentes procedencias de Galicia y de Madrid

Trece personas llegadas de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Santiago de Compostela, Milladoiro, Pontevedra, Vigo, Lugo e, incluso, de Madrid asisten desde este pasado viernes en el taller del Museo de Artes do Gravado a las 17ª edición del Obradoiro de Gravado que sobre el litograbado, imparte José Fuentes y que a la una y media de esta tarde vivirá su clausura con la entrega de diplomas. Los alumnos están pudiendo aprender a realizar obras a partir de ese nuevo proceso creativo que el propio monitor dio a conocer en 1985 en su tesis doctoral no publicada, motivo por el que tuvo poca difusión pese a que es considerado "moi interesante gráficamente", como lo demuestra la afluencia de alumnos.

Se trata de un proceso de grabado que aporta una nueva forma de obtener imágenes grabadas sobre matriz de cobre a partir de un dibujo realizado directamente sobre la misma. El carácter gráfico de las imágenes obtenidas a través de este proceso es muy similar al dibujo litográfico sobre piedra, de ahí el nombre que el puso su propio creador. Las imágenes se crean dibujando con un lápiz sobre el cobre que, previamente, fue tratado para que el lápìz se adhiera y el trazo proporciona una amplia gama de tonos.