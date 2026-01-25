Aguiño mantiene vivo el legado de su fundador 22 años después de su muerte en su Semana Cultural y ensalza la creatividad de los escritores de Ribeira

La organización repartió flores entre los participantes en los actos de la jornada inaugural

Alrededor de un centenar de personas asistieron desde última hora de la tarde de este viernes en el salón de actos de la Casa do Mar aguiñense a una auténtica masterclass sobre escritores de Ribeira. Fue en el marco de la XXI Semana Cultural 'Francisco Lorenzo Mariño' de Aguiño, con una ponencia que impartió el filólogo Pastor Rodríguez Santamaría, en la que habló de más de una treintena de los alrededor de 180 escritores que tiene contabilizados en Ribeira y de sus parroquias, empezando por el teólogo aguiñense Andrés Torres Queiruga, y por un precursor de todos los que luego vinieron como fue Manuel de Marcos Santos, y siguiendo por Pedro Fernández Castelao, Xosé Ramón Fernández Barreiro, Fidel Vidal Pérez y José Álvarez Castrelo.

El filólogo Pastor Rodríguez ofreció una ponencia sobre los escritores de Ribeira en la XXI Semana Cultural de Aguiño

Pastor Rodríguez manifestó que O Barbanza "é unha bisbarra chea de creadoras e creadores dos que debemos sentir orgullo, debemos lelos e dalos a coñecer", y por ello también se refirió a otros "nomes significativos" de escritores de Ribeira, como Daniel Bravo Corres, Carlos Callón Torres, José Antonio Ventoso Mariño, Quico Cadaval Ayaso, Xabier López Marqués, Manuel Teira Luaces, Antonio Piñeiro, José Antonio Pérez Fernández, Jesús Pérez Besada, Unai González Suárez, Manuel Cartea, José Vicente Domínguez, Plácido Betanzos, Erolo, María Jesús Blanco López y Margot Fernández, entre otros, de los que incluso hizo referencia a su obra literaria.

Actuación de cantareiras

Las cantareiras As Sete Linguas ofreció una actuación en la que interpretó cuatro piezas de su último repertorio

Después de su exposición que se prolongó durante unos tres cuartos de hora, llegó el momento del peculiar concierto de las cantareiras As Sete Linguas, perteneciente a la asociación cultural, recreativa y vecinal 'Francisco Lorenzo Mariño' de Aguiño, presidida por Elvira Pisos Arnoso, que organiza esta semana cultural. Ese grupo musical, dirigido por Manola Valiño, interpretó durante unos 20 minuto un total de cuatro piezas, para las que sus componentes utilizaron latas de conserva, tarteras, panderetas y otros elementos de la etnografía popular como instrumentos para recuperar sonidos y melodías de la música tradicional. Para rematar la jornada, la organización obsequió con flores al ponente, a las cantareiras y a otros participante en el evento, así como sirvió un aperitivo, del que también pudo disfrutar el público asistente.

Ayer fue la jornada de los actos religiosos en recuerdo por la muerte del fundador de Aguiño, el párroco Francisco Lorenzo Mariño, con una ofrenda floral y lectura de manifiesto, acompañadas de música de gaitas con la interpretación de la 'Marcha do Antigo Reino de Galicia" y el 'Himno Galego'. Inicialmente se iba a desarrollar, como es habitual, en el cementerio de Porto do Son, donde reposan sus restos mortales, pero la borrasca 'Ingrid' provocó un cambio de planes, en los que se trasladaron esos actos al atrio de la iglesia Virxe do Carme de Aguiño, ante el busto en recuerdo del sacerdote.

Manifiesto

Elvira Pisos, presidenta de la asociación cutlrual, recreativa y vecinal 'Francisco Lorenzo Mariño' de Aguiño, dio lectura a un manifiesto en recuerdo del fundador de la parroquia

De la lectura del manifiesto se encargó la presidenta de la entidad organizadora, Elvira Pisos, en el que destacaron sus palabras cuando indicó que "cada ano que pasa teño máis claro que hai persoas coma ti, que nunca sevan de todo, a súa esencia permanece impregnada en cada unha daspersoas que a rodearon.... aínda que, tamén son consciente, que iso soloocorre con aquelas persoas que se dan o próximo, que miran máis polosdemais que por un mesmo, que senten os desvelos dos demais comapropios e que a palabra Xustiza a levan gravada no seu ADN coma sefose un rasgo de identidade".

Pisos dijo ante todos los asistentes y dirigiendo sus palabra al párroco fundador de Aguiño que "a túa ollada estaba coa túa xente, pero sen extraviar o que pasaba no mundo... porque moitas veces a inercia non nos deixa ver máis alá, e ti sabías que as cousas que pasan noutros países non se poden obviar porque non che afecten directamente...". En ese sentido, dijo que "non podemos deixar de denunciar as inxustizas que se fan nos Estados Unidos con inmigrantes que o único que buscan, na súa inmensa maioría, e un mundo mellor para os seus fillos. Non podemos deixar de denunciar que Ucrania leve sumida na guerra e no terror por un afán de anexionar territorios que non lle pertencen. E, por suposto,debemos recordar sempre todos os falecidos nos ataques infames en Palestína, e exixir que non se segan producindo, coma da mesma maneira rexeitar os secuestros e asasinatos feitos por grupos terroristas nestes mesmos territorios".

El acto incluyó la realización de una ofrenda floral ante el busto de Francisco Lorenzo Mariño en el atrio de la iglesia parroquial Virxe do Carme de Aguiño

Posteriormente, se ofició la misa del 22 aniversario en el referido templo aguiñense. Y en la Casa do Mar de dicha parroquia, tuvo lugar la “contada” de humor ‘Donas do lugar’, a cargo de María da Pontragha. En ese mismo escenario, pero ya en la jornada de hoy, a partir de las cinco y media de la tarde, en el salón de actos de la Casa do Mar de Aguiño, con entrada gratuita y dirigido a los más pequeños de la casa, tendrá lugar el espectáculo ‘Con lingua propia’ a cargo del clown y humorista Peter Punk.

La Casa do Mar de Aguiño albergó ayer la “contada” de humor ‘Donas do lugar’ a cargo de María da Pontragha