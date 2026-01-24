Ribeira inicia el proceso para declarar de carácter urbano tramos de vías autonómicas e provinciales en núcleos rurales

La alcaldesa mantuvo reuniones para iniciar los trámites de modificación que previsiblemente culminarán en año y medio

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, junto con personal técnico municipal se reunió con la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, para iniciar el proceso para declarar de carácter urbano los tramos de vías de titularidad autonómica y provincial en núcleos rurales de la capital barbanzana. El objetivo que se persigue es que la construcción de vivienda se rija únicamente aplicando la normativa municipal, para que los vecinos del medio rural con inmuebles al lado de las carreteras que pertenecen a la Xunta de Galicia y a la Diputación de A Coruña no tengan que seguir varias legislaciones, y supondría unificar los metros de las franjas de protección en estos viales.

"Esta modificación poría solución ao problemas que teñen veciños destas zonas. Estas vivendas vense afectadas por dúas normativas, a municipal e a do ente competente da estrada. Polo que esta declaración urbana permitiría regular as solicitudes de expedientes, minimizar o número de taxas para a cidadanía e axilizar a tramitación. Cinguiríanse unicamente ao Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) e as franxas de protección destas áreas pasarían a ser xestionadas exclusivamente polo Concello", explicó la primera edila. De hecho, 36 de los 41 núcleos rurales con los que cuenta Ribeira se ven actualmente afectados por esa situación, especialmente en los que discurren as carreteras AC-550, AC-303 y DP-7304.

Rueda de contactos

La mandataria local indicó que este primer paso es el inicio de una rueda de contactos con la Xunta de Galicia que está previsto que concluyan en un año y medio con la culminación del referido proceso, que aclaró que está pendiente contactar con la Diputación de A Coruña. Sampedro Fernádnez detalló que, en primer lugar, la Administración local ribeirense encargará un estudio de detalle para someter a la aprobación inicial del pleno de esta modificación y dar traslado a la Axencia Galega de Infraestruturas y a la institución provincial, para que esas entidades emitan posteriormente sus respectivos informes de viabilidad.

Y precisó que, finalmente, se llevará a cabo el envío de toda la documentación a la Dirección Xeral de Urbanismo para que la Xunta de Galicia realice la aprobación definitiva de la incorporación de la alineación gráfica al PXOM, es decir, que, a partir de ese momento, “tódaslas administracións públicas se rexan pola normativa municipal nesta materia e deixe de existir discordancia nos metros de franxa de protección e, polo tanto, non repercuta na cidadanía con vivendas nestas zonas do rural”, concluyó la alcaldesa ribeirense.