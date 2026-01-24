Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Ribeira inicia el proceso para declarar de carácter urbano tramos de vías autonómicas e provinciales en núcleos rurales

Permitirá regular las solicitudes de expedientes, minimizar el número de tasas y agilizar la tramitación, ciñéndose sólo al PXOM y las franjas de protección las gestionará el Ayuntamiento

Chechu López
24/01/2026 13:42
La alcaldesa mantuvo reuniones para iniciar los trámites de modificación que previsiblemente culminarán en año y medio
La alcaldesa mantuvo reuniones para iniciar los trámites de modificación que previsiblemente culminarán en año y medio
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, junto con personal técnico municipal se reunió con la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, para iniciar el proceso para declarar de carácter urbano los tramos de vías de titularidad autonómica y provincial en núcleos rurales de la capital barbanzana. El objetivo que se persigue es que la construcción de vivienda se rija únicamente aplicando la normativa municipal, para que los vecinos del medio rural con inmuebles al lado de las carreteras que pertenecen a la Xunta de Galicia y a la Diputación de A Coruña no tengan que seguir varias legislaciones, y supondría unificar los metros de las franjas de protección en estos viales.

"Esta modificación poría solución ao problemas que teñen veciños destas zonas. Estas vivendas vense afectadas por dúas normativas, a municipal e a do ente competente da estrada. Polo que esta declaración urbana permitiría regular as solicitudes de expedientes, minimizar o número de taxas para a cidadanía e axilizar a tramitación. Cinguiríanse unicamente ao Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) e as franxas de protección destas áreas pasarían a ser xestionadas exclusivamente polo Concello", explicó la primera edila. De hecho, 36 de los 41 núcleos rurales con los que cuenta Ribeira se ven actualmente afectados por esa situación, especialmente en los que discurren as carreteras AC-550, AC-303 y DP-7304.

Rueda de contactos

La mandataria local indicó que este primer paso es el inicio de una rueda de contactos con la Xunta de Galicia que está previsto que concluyan en un año y medio con la culminación del referido proceso, que aclaró que está pendiente contactar con la Diputación de A Coruña. Sampedro Fernádnez detalló que, en primer lugar, la Administración local ribeirense encargará un estudio de detalle para someter a la aprobación inicial del pleno de esta modificación y dar traslado a la Axencia Galega de Infraestruturas y a la institución provincial, para que esas entidades emitan posteriormente sus respectivos informes de viabilidad. 

Y precisó que, finalmente, se llevará a cabo el envío de toda la documentación a la Dirección Xeral de Urbanismo para que la Xunta de Galicia realice la aprobación definitiva de la incorporación de la alineación gráfica al PXOM, es decir, que, a partir de ese momento, “tódaslas administracións públicas se rexan pola normativa municipal nesta materia e deixe de existir discordancia nos metros de franxa de protección e, polo tanto, non repercuta na cidadanía con vivendas nestas zonas do rural”, concluyó la alcaldesa ribeirense.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local

Interceptan en Vilagarcía a una conductora que circulaba sin ITV, con el carné caducado y que dio positivo en el test de drogas
Fátima Frieiro
Luis López, David Castro y Ramiro Lorenzo junto a otros miembros de los partidos tras la firma del acuerdo

Xuntos se integra en el PP y entra en el gobierno de Ribadumia
Sandra Rey
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó hasta el lugar de la colisión por alcance a una de sus ambulancias de Soporte Vital Básico

Herida una persona en un accidente de tráfico entre dos vehículos en la carretera AC-305, a su paso por Cimadevila, en Boiro
Chechu López
La manifestación se inició en Ravella y acabó en la Praza de Galicia

Más de 700 personas claman en Vilagarcía por un convenio de la conserva digno: "Somos traballadoras, non escravas"
Fátima Frieiro