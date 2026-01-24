Adjudicada con una rebaja del 21% la obra de pavimentación de la céntrica Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en Ribeira

Los técnicos municipales advirtieron del deterioro del actual asfalto de la céntrica Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en Ribeira Chechu Río

El contrato de pavimentación de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en pleno casco urbano de Ribeira, fue adjudicado provisionalmente por el Ayuntamiento de Ribeira a la empresa Nemesio Ordóñez SA, por 62.554 euros, con lo que rebajó un 21%, en decir, en 16.768 euros el precio inicial de casi 79.323 euros -se financia con cargo al POS+2025- y un plazo de ejecución de un mes.

Esta oferta fuera consideraba inicialmente “anormalmente baja” en comparación con las otras dos, de 70.795 y 74.214 euros, es decir con bajas de 8.528 euros (-10,75%) y de 5.109 euros (-6,44%), pero la Administración local consideró que estaba suficientemente justificada al exponer los motivos “especialmente vantaxosos”, relacionando los precios de los proveedores, de las unidades de obra, de los medios propios y de los auxiliares de que dispone y también la maquinaria.

Causas del deterioro

El proyecto de pavimentación de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista especifica que el actual aglomerado asfáltico de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista se encuentra “muy deteriorado”, según los técnicos municipales, que argumentan que esa situación se debe, principalmente, a la elevada intensidad de tráfico que soporta esa vía, pues es una de las principales arterias de entrada y salida del casco urbano, así como por el del tiempo.

Por ello, la actuación contempla mejorar su seguridad vial mediante la renovación del actual firme de la calzada con la aplicación de nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de seis centímetros de espesor en la zona de rodadura de un tramo de 405 metros de longitud, tras el corte y fresado del asfalto existente. Y se realizará el recrecido de las tapas de registro, pintado de las líneas longitudinales de la zona central que divide los dos carriles y de ambas márgenes, así como de las zonas de aparcamiento y pasos de peatones.