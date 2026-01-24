Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Abogan en una jornada en Ribeira por que las personas neurotípicas se adapten a las que son autistas

Un total de 120 personas, entre familiares de personas con TEA, educadores y sanitarios asistieron en el auditorio de la capital barbanzana a una actividad 

Chechu López
24/01/2026 22:30
Unas 120 personas asistieron en el auditorio de Ribeira a la segunda edición de la jornada formativa sobre el espectro autista
Unas 120 personas asistieron en el auditorio de Ribeira a la segunda edición de la jornada formativa sobre el espectro autista
Chechu Río
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Las ‘II Xornadas sobre o Espectro Autista’ celebradas ayer, durante ocho horas, en el auditorio de Ribeira, repitieron el éxito de su primera edición, completando la inscripción de 120 asistentes, y teniendo que cerrarse el plazo para apuntarse cinco días antes, quedando gente en lista de espera. Entre ellos, casi a partes iguales había representantes de familias de personas con TEA, educadores y sanitarios. Esta actividad, organizada por la Asociación Galega de Acompañamento Persoal e Educativo (Ágape), que preside Ana Ruth Arnoso, estuvo impartida por el psicólogo sanitario Daniel Millán, especialista en autismo, a través de la que se trató de acercar el conocimiento a familias y profesionales a esta formación, divulgación y sensibilización al que sólo se puede acceder en grandes capitales.

El ponente les explicó cómo ayudar desde el ámbito educativo y sanitario y les ofreció pautas a tener en cuenta sobre cómo ayudar a comprender sin juzgar a las personas con trastorno del espectro autista, pues precisó que las personas neurotípicas tienen que ser flexibles y adaptarse a las personas autistas y no a la inversa, de ahí que se abogó por su inclusión de estas últimas. También se expuso que en la sociedad hay una idea distorsionada sobre lo que es el autismo y que es necesario corregirlo. La jornada también ofreció, con la colaboración del restaurante El Golimbreo, un refrigerio durante el tiempo de descanso al mediodía para quienes prefirieron no salir del auditorio para comer, y que estuvo amenizado por e grupo de jazz Riberside Dukes. 

El psicólogo sanitario Daniel Millán, especialista en autismo, fue el encargado de impartir la jornada organizada por Ágape
El psicólogo sanitario Daniel Millán, especialista en autismo, fue el encargado de impartir la jornada organizada por Ágape
Chechu Río
Unas 120 personas asistieron en el auditorio de Ribeira a la segunda edición de la jornada formativa sobre el espectro autista
Unas 120 personas asistieron en el auditorio de Ribeira a la segunda edición de la jornada formativa sobre el espectro autista
Chechu Río
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de autocaravanas

El Concello trabaja en una regulación para las autocaravanas y las VUT
C. Hierro
Imagen de archivo del portavoz del BNG, Octavio González, durante un Pleno

El BNG exige el arreglo de la carretera que une Catadoiro con Arra de manera “urxente”
C. Hierro
Imagen de archivo del edificio multiusos de Portonovo

Sanxenxo acondicionará el antiguo edificio de la Cofradía para albergar el aula de estudio
C. Hierro
Una colonia de gatos en Portonovo

El Concello registró, esterilizó, desparasitó y vacunó a más de 70 gatos abandonados en 2025
C. Hierro