Abogan en una jornada en Ribeira por que las personas neurotípicas se adapten a las que son autistas

Unas 120 personas asistieron en el auditorio de Ribeira a la segunda edición de la jornada formativa sobre el espectro autista Chechu Río

Las ‘II Xornadas sobre o Espectro Autista’ celebradas ayer, durante ocho horas, en el auditorio de Ribeira, repitieron el éxito de su primera edición, completando la inscripción de 120 asistentes, y teniendo que cerrarse el plazo para apuntarse cinco días antes, quedando gente en lista de espera. Entre ellos, casi a partes iguales había representantes de familias de personas con TEA, educadores y sanitarios. Esta actividad, organizada por la Asociación Galega de Acompañamento Persoal e Educativo (Ágape), que preside Ana Ruth Arnoso, estuvo impartida por el psicólogo sanitario Daniel Millán, especialista en autismo, a través de la que se trató de acercar el conocimiento a familias y profesionales a esta formación, divulgación y sensibilización al que sólo se puede acceder en grandes capitales.

El ponente les explicó cómo ayudar desde el ámbito educativo y sanitario y les ofreció pautas a tener en cuenta sobre cómo ayudar a comprender sin juzgar a las personas con trastorno del espectro autista, pues precisó que las personas neurotípicas tienen que ser flexibles y adaptarse a las personas autistas y no a la inversa, de ahí que se abogó por su inclusión de estas últimas. También se expuso que en la sociedad hay una idea distorsionada sobre lo que es el autismo y que es necesario corregirlo. La jornada también ofreció, con la colaboración del restaurante El Golimbreo, un refrigerio durante el tiempo de descanso al mediodía para quienes prefirieron no salir del auditorio para comer, y que estuvo amenizado por e grupo de jazz Riberside Dukes.

