La Policía Local de Ribeira sancionó a dos personas por depositar residuos en la vía pública

La imagen con bolsas de basura u otro tipo de residuos por fuera de los contenedores se está convirtiendo en habitual en las calles de Ribeira Chechu Río

La Policía Local de Ribeira sancionó en los últimos días por infracción leve a dos personas por depositar basura fuera de los contenedores habilitados y esparcir su contenido por las calles. Además, los agentes municipales realizaron cinco apercibimientos por el incumplimiento de la ordenanza municipal de limpieza, que prohíbe dejar bolsas con residuos en el suelo de las vías públicas.

"É preciso poñer fin a actitudes incívicas que supoñen o incumprimento da normativa. Non podemos permitir que se ensucien as nosas rúas. As sancións e os apercibimentos son medidas disciplinarias que non gustan, pero que son necesarias para paliar situacións que ultimamente estanse acrecentando no noso municipio. A veciñanza ten que saber tamén que existe un horario para o depósito do lixo nos contedores. Todos temos a responsabilidade de contribuír ao benestar social de coidar as rúas de Ribeira", declaró la alcaldesa, María Sampedro.

Desde el Gobierno local indican que la modificación de la ordenanza municipal con fecha del año 2018 establece en su artículo 27 que el horario de depósito de basura en los contenedores de la ‘fracción resto’ es desde las seis de la tarde hasta la medianoche, con la excepción de los residuos correspondientes a las fracciones de recogida selectiva de papel-cartón, envases ligeros y vidrio, que pueden depositarse a cualquier hora del día.