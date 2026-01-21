Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Rescatan del suelo de su vivienda en Palmeira a un hombre que se cayó de la cama y que solicitó auxilio al no poder levantarse

Una ambulancia asistencial del 061 trasladó a la víctima hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para someterlo a una evaluación sobre su estado de salud

Chechu López
21/01/2026 07:55
Una ambulancia asistencial del 061 evacuó a la víctima al hospital comarcal
Una ambulancia asistencial del 061 evacuó a la víctima al hospital comarcal
Chechu Río
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Un vecino de Palmeira de mediana edad fue rescatado en la mañana de ayer en su domicilio, en el que vive solo, y que está situado en un ático de un edificio de viviendas situado en el lugar de Lombas, en el entorno del colegio de dicha parroquia ribeirense. Al parecer, según las primeras informaciones que trascendieron, el hombre se había caído desde la cama al suelo del piso y no era capaz de levantarse, por lo que empezó a pedir auxilio

Sus gritos fueron escuchados por una persona que, en torno a las diez de la mañana, contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo que pasaba y solicitar la presencia de medios de seguridad, emergencias y sanitarios. Con la información recibida, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del aviso a diferentes servicios que operan en la zona.

Así, se movilizó a un operativo compuesto por efectivos de las Policías Local y Nacional, del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y de la dotación del parque de Bomberos, todos ellos de Ribeira. Estos últimos fueron los que consiguieron abrir la puerta de la vivienda y en la inspección realizada en el interior del inmueble se localizó a la víctima tirada en el suelo de un dormitorio. Seguidamente, entre varios lograron levantarlo y llevarlo hasta la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que lo trasladó al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para realizarle una evaluación sobre su estado de salud.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Formación del Soho Cambados, que atraviesa por su mejor racha de resultados esta temporada en el grupo 1 de Primera de Veteranos

El Soho recobra impulso
Gonzalo Sánchez
El Arosa SC celebra un gol en el Salvador Otero

Manolo Abalo: "Creo que tenemos equipo para más"
María Caldas
Los representantes de las diferentes entidades implicadas en los programas 'Labmar' y 'Cabalga' recibieron sus certificados en el auditorio ribeirense

Amicos entrega en Ribeira las certificaciones a los implicados en la primera edición de los programas medioambientales ‘Labmar’ y ‘Cabalga’
Chechu López
Una de las formaciones del Tatano Touliña, que atraviesa por una gran racha de resultados en el grupo I de Segunda de Veteranos de Santiago

El Tatano Touliña se afianza en la quinta plaza en Segunda
Gonzalo Sánchez