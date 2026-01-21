Rescatan del suelo de su vivienda en Palmeira a un hombre que se cayó de la cama y que solicitó auxilio al no poder levantarse

Una ambulancia asistencial del 061 evacuó a la víctima al hospital comarcal Chechu Río

Un vecino de Palmeira de mediana edad fue rescatado en la mañana de ayer en su domicilio, en el que vive solo, y que está situado en un ático de un edificio de viviendas situado en el lugar de Lombas, en el entorno del colegio de dicha parroquia ribeirense. Al parecer, según las primeras informaciones que trascendieron, el hombre se había caído desde la cama al suelo del piso y no era capaz de levantarse, por lo que empezó a pedir auxilio

Sus gritos fueron escuchados por una persona que, en torno a las diez de la mañana, contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo que pasaba y solicitar la presencia de medios de seguridad, emergencias y sanitarios. Con la información recibida, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del aviso a diferentes servicios que operan en la zona.

Así, se movilizó a un operativo compuesto por efectivos de las Policías Local y Nacional, del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y de la dotación del parque de Bomberos, todos ellos de Ribeira. Estos últimos fueron los que consiguieron abrir la puerta de la vivienda y en la inspección realizada en el interior del inmueble se localizó a la víctima tirada en el suelo de un dormitorio. Seguidamente, entre varios lograron levantarlo y llevarlo hasta la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que lo trasladó al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para realizarle una evaluación sobre su estado de salud.