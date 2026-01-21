Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Quince personas remataron su formación sobre manipulación de alimentos en el PIE de Ribeira

Desde el Ayuntamiento informaron que esta semana dará comienzo la preparación básica en higiene alimentaria y que se prosigue con la preparación de manejo de carretilla

Chechu López
21/01/2026 11:50
La concejala de Promoción Económica e Emprego, Carmen Pérez, asistió a la entrega de diplomas a los participantes
La concejala de Promoción Económica e Emprego, Carmen Pérez, asistió a la entrega de diplomas a los participantes
Quince personas concluyeron su formación en un curso de manipulación de alimentos enmarcado en la tercera edición del Programa Integrado de Empleo (PIE) 2025-2026 de Ribeira, y la concejala de Promoción Económica e Emprego, Carmen Pérez, asistió a la entrega de diplomas a los participantes. Además, desde el Ayuntamiento informaron que esta semana dará comienzo la preparación básica en higiene alimentaria y se prosigue con la de manejo de carretilla. "Seguimos coa aposta en formación como mecanismo para a capacitación e posterior entrada ao mundo laboral. Ofertamos diferentes cursos para os perfís profesionais que buscan as empresas e adaptándose á demanda das persoas inscritas no Programa Integrado de Emprego", indicó la edila.

El PIE ribeirense cuenta con la participación de un centenar de desempleados inscritos como demandantes de trabajo y residentes en los municipios de A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo y Porto do Son, además de la capital barbanzana, con un compromiso de inserción laboral del 45%. A lo largo de un año recibirán orientación, formación e intermediación laboral basada en una metodología que combina la parte expositiva con las dinámicas de grupo, buscando adaptarse a las necesidades y usando nuevas tecnologías para favorecer la comunicación y la conciliación, así como el desarrollo de habilidades para la búsqueda de empleo.

