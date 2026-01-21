La nueva versión teatral de ‘Memorias dun neno labrego’, del Centro Dramático Galego, recalará el 6 de febrero en el auditorio de Ribeira

Fran Núñez, Ana Barreiro y Cándido Pazó presentaron la escenificación de la nueva versión teatral de 'Memorias dun neno labregó' que se podrá presenciar en Ribeira Chechu Río

La nueva versión teatral de ‘Memorias dun neno labrego’, que el pasado 11 de enero se estrenó en el Salón Teatro de Santiago de Compostela, donde se puede presenciar hasta este domingo en una primera etapa, y posteriormente entre el 11 y 15 de febrero, recalará el día 6 de febrero en el auditorio de Ribeira, en una función que dará comienzo a las nueve y cuarto de la noche y que forma parte de la gira inicial de este espectáculo que incluye funciones en otras localidades como Vimianzo, Nigrán, Lugo, Vilalba, Rianxo -se podrá ver en la sala Arcos Moldes del auditorio municipal el 18 de febrero-, Monforte de Lemos, O Barco de Valdeorras y Carballo, entre otras localidades. Las entradas se pondrá adquirir al precio de 5 euros (incluidos los gastos de gestión) a partir de las nueve de la mañana de este viernes, 23 de enero, en la plataforma online www.ataquilla.es o en la Oficina de Atención Cidadá, ubicada en la casa consistorial, en horario de mañana y el pago con tarjeta bancaria. Las puertas del auditorio municipal se abrirán media hora antes del inicio de la función.

Esta nueva versión teatral de la famosa novela de Xosé Neira Vilas está producida por el Centro Dramático Galego, junto con la compañía Contraproducións, bajo la dirección escénica de Cándido Pazó, que también es el autor del texto adaptado. Junto al propio Pazó y la concejala de Cultura ribeirense, Ana Barreiro, el director del Centro Dramático Galego, Fran Núñez, presentó este montaje a través del que la compañía teatral homenajea la figura de Xosé Neira Vilas en el décimo aniversario de su fallecimiento y en el 65º de la publicación de ‘Memorias dun neno labrego’ (5 de enero de 1961), que el autor natural de Vila de Cruces ofreció a modo de regalo de Reyes a todos los niños gallegos, de dentro y fuera de Galicia. Núñez calificó este espectáculo que ofrece una nueva versión de ese clásico de la literatura galega como "histórico".

Voz sincera y sensible

El texto teatral de Pazó sigue la voz sincera y sensible de Balbino, que narra con maestría la vida cotidiana en una aldea gallega de los años cuarenta: la escuela, la relación con el padre, los sueños frustrados, las injusticias sociales y el deseo constante de huir de su destino. El director de la obra, para quien el teatro "é a arte das artes", incidió en la pertinencia y necesidad de nuevos acercamientos a esta gran novela da literatura gallega, que definió como “tesouro da nosa memoria colectiva”, que es la personal del propio personaje, Balbino, que marcó a varias generaciones lectoras y cuenta con traducciones a una veintena de idiomas y más de 700.000 ejemplares publicados en todo el mundo, y que ahora revisita con una nueva dimensión.

Los recuerdos de Balbino se presentan como la memoria colectiva de una Galicia rural que se fue diluyendo o transformando, poniendo en primer término la emoción, pero recurriendo también al humor y a la comunicación directa con el público. Agregó que Balbino, ese muchacho de aldea, hijo de labradores pobres y que crece en un mundo de silencios, trabajo y obediencia, es ya uno de los personajes más universales de las letras gallegas, como lo es ‘El Quijote’ para las letras españolas, y regresa a escena 15 años después de que el propio Pazó llevó a las tablas una primera adaptación teatral en formato monólogo.

Segunda revisión

Para esta segunda revisión de la obra en el ámbito del teatro profesional, cuenta con Xúlio Abonjo, Manuel Cortés, Iris Darriba, Mónica García, Federico Pérez Rey, Santi Romay y Ana Santos para dar vida a un espectáculo muy dinámico y para todos los públicos. Completan el equipo Pablo Giráldez “O Pastor” en la escenografía y atrezzo, Martina Cambeiro en el vestuario y caracterización, Xosé Lois Romero en la música original, Afonso Castro en la iluminación, Belén Pichel en la ayudantía de dirección y Mariña Lestón en la asistencia a producción, que trabajan mano a mano con el personal técnico del CDG.

"Continuamos de contido o auditorio municipal, converténdoo en epicentro de difusión cultural e referente comarcal. Volvemos ter en Ribeira ao Centro Dramático Galego cun espectáculo de gran envergadura que homenaxea a un dos grandes das letras galegas como é Xosé Neira Vilas", maanifestó Barreirro. La edila también aprovechó para expresar su agradecimiento al apoyo de la Xunta de Galicia "por achegar aos ribeirenses, en particular, e ao público da contorna, en xeral, esta montaxe baixo a dirección do reputado dramaturgo Cándido Pazó e un elenco de renome".