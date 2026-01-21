Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Una mujer se enfrenta a cinco años de cárcel por tráfico de drogas, que escondió en el microondas de un bar de Aguiño

La Fiscalía solicita tres años y medio de prisión para un hombre al que la Policía sorprendió vendiendo cocaína en el Paseo das Carolinas, en Ribeira

Chechu López
21/01/2026 21:30
La sección compostelana de la Audiencia de A Coruña señaló para hoy los dos juicios por delitos contra la salud pública
Chechu Río
La sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña señaló para mañana la celebración de dos juicios contra dos personas procesadas por sendos delitos de tráfico de drogas y para los que la Fiscalía solicita condenas de 5 años de prisión y multa de 1.750 euros -con responsabilidad personal subsidiaria de 30 días en caso de impago-, y de 3 años y medio de cárcel y sanción económica de 2.488 euros -con responsabilidad personal subsidiaria de 40 días por impago-, respectivamente.

Así, a las diez de la mañana de este jueves se deberá sentar en el banquillo de los acusados una mujer respecto a la que el Ministerio Público presenta escrito de conclusiones provisionales por un hecho ocurrido a las 12.30 horas del 14 de mayo de 2024 cuando sostiene que ella tenía dispuestas para su venta o intercambio por efectos valiosos 19 bolsitas termoselladas, que había escondido en el microondas de un negocio hostelero de Aguiño, y que contenían un total de 7,581 gramos de cocaína con pureza del 90% que, de haberse vendido, alcanzarían un precio de 875 euros en el mercado ilícito.

En la pena solicitada de 5 años de cárcel para la acusada, la Fiscalía indica que concurre la circunstancia agravante de reincidencia, ya que fue condenada a un año y nueve meses de prisión por sentencia firme dictada el 23 de junio de 2023 por la sección compostelana de la Audiencia Provincial debido a la comisión de un delito similar, y que quedó suspendida en esa misma fecha por un periodo de tres años con la condición de que esa persona no volviera a delinquir.

Antecedentes cancelados

Y para las once y media de la mañana se fijó la celebración de una vista oral contra un hombre -sin antecedentes penales por estar cancelados o ser susceptibles de cancelación-, al que la Fiscalía acusa de que a las 17.45 horas del 17 de febrero de 2021 acudió al Paseo das Carolinas, de Ribeira, para reunirse con otra persona con quien había quedado previamente a través de un mensaje de WhatsApp para venderle droga.

El representante del Ministerio Público añade que el ahora acusado le entregó una papelina de cocaína y el comprador le pagó 250 euros, algo que observó un policía cuando realizaba labores de su cargo y que le dio el alto, pero salió a la carrera, aunque fue interceptado por los agentes, que en un cacheo superficial le intervinieron tres envoltorios de plástico que contenían 2,744 gramos de cocaína con purezas del 78% al 93% y que le habrían supuesto un beneficio de 330 euros, y que estaba en posesión de 250 euros repartidos en billetes fraccionados.

Además, en el caso de la primera acusada, la Fiscalía solicita que a la sustancia estupefaciente intervenida se le de el destino legal, recogido en el articulado del Código Penal, al igual que pide para la droga y el dinero incautado al segundo. Sin embargo, para este último lo hace en relación con la ley que regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, con destrucción de las muestras conservadas, una vez la sentencia que recaiga sea firme.

