El Ayuntamiento de Ribeira destina 6.000 euros al próximo Festival de Murgas y Comparsas de Carnaval

Está previsto que el evento de murgas y comparsas incluya un desfile por las calles del centro de la ciudad Chechu Río

El Ayuntamiento ribeirense ultima los preparativos de su Carnaval. Entre los pasos dados figura la publicación de las bases del Festival de Murgas e Comparsas 2026, para el que volverá a destinar un total de 6.000 euros a premios y gratificaciones. Dicho certamen, que está previsto que incluya un desfile por las calles de centro de la ciudad, se desarrollará el martes 17 de febrero -festivo local-, a partir de las cinco de la tarde en el interior de una carpa que estará ubicada en el Malecón, y contará con Carla Núñez e Marcos López, caras conocidas del podcast ‘Todo Mal’, como presentadores de una gala que habitualmente está cargada de humor y retranca en las letras de los diferentes grupos de disfraces participantes.

"Quecemos xa motores para o que nos depara o Entroido en Ribeira. Este é só un adianto da programación cultural e festiva na que estamos traballando para dinamizar o noso municipio e vivir estas datas como se merecen. E, como non podía ser doutro xeito, non podía faltar o tradicional Festival de Murgas e Comparsas”, manifestó la concejala de Cultura, ana Barreiro, quien agregó que la “risas e a interacción co público están máis que aseguradas".

Las bases del concurso establecen las categorías de murgas de adultos, murgas infantiles y comparsas, que tendrán hasta el 8 de febrero para inscribirse, lo cual deberán formalizar presentando la documentación en el Rexistro Xeral del Ayuntamiento, ya sea de modo presencial o por vía telemática, a través de la sede electrónica municipal. Del importe total referido se distribuirán 3.200 euros para las gratificaciones por participar, que serán de un máximo de 200 euros por cada murga adulta, infantil o comparsa, y en el caso de quealguna asociación o entidad cuenta con representación en las categorías de murga y comparsa, la gratificación será en conjunto por un importe de 299 euros. Los 2.800 euros restantes serán para repartir entre los mejor clasificados, pudiendo optar las murgas adultas a un primer premio de 1.000 euros, un segundo de 600 euros, un tercero de 400 euros, mientras que la distinción para la mejor murga local será de 800 euros.