Amicos entrega en Ribeira las certificaciones a los implicados en la primera edición de los programas medioambientales ‘Labmar’ y ‘Cabalga’

Los representantes de las diferentes entidades implicadas en los programas 'Labmar' y 'Cabalga' recibieron sus certificados en el auditorio ribeirense Chechu Río

El auditorio de Ribeira albergó ayer, por espacio de un par de horas, el acto de clausura de la primera edición de los programas de carácter medioambiental como el laboratorio participativo ‘Labmar’ y de medida inclusivas ‘Cabalga’, impulsados por la asociación Amicos, con la presentación de los resultados de ambas iniciativas de prevención y valorización de las basuras marinas y de restauración de fondos marinos en el Mar Mediterráneo y en el Océano Atlántico gallego, respectivamente.

Fue un evento que contó con la participación de representantes de entidades, empresas, equipos de investigación y de instituciones vinculadas a esas iniciativas de conservación medioambiental marina, en el que se desarrollaron mesas redondas con profesionales y actores sociales, y que remató con entrega de las certificaciones a los representantes de las entidades implicadas, pero también se entregaron algunos de ellos a título personal.

El acto empezó con las intervenciones de los directores generales de Amicos, y de Persoas con Discapacidade, Xoán España y Begoña Abeijón, respectivamente, que hicieron hincapié en la necesidad de estimular la puesta en marcha de proyectos de protección del medio natural, pero sobre todo la importancia del papel de las personas con discapacidad intelectual como activistas medioambientales, en una demostración de que son agentes activos del cambio hacia una sociedad inclusiva y equitativa.

Participantes

A continuación, sobre el programa 'Labmar', en el que participaron más de 2.000 personas voluntarias y en el que se recogieron más de 2.000 kilos de residuos marinos, se desarrolló una mesa redonda moderada por el director de Proyectos de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Fabián Ben, y en la que intervinieron el patrón mayor de A Illa de Arousa, Juan José Rial; el director del colegio plurilingüe 'Xesús Ferro Couselo' de Valga; la activista medioambiental Adriana Miguéns y la técnica María José Lamela.

En la misma se abordaron las experiencias y motivaciones de los distintos sectores a la hora de participar en acciones de restauración y concienciación medioambiental, así como del impacto social de las mismas; todo ello en el contexto de este programa, que desarrolló acciones en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, al Parque Natural de Corrubedo, al Complejo Intermareal de O Grove, el Parque Natural y el Parque Nacional de Doñana, las Lagunas de Palos y las Madres, los Enebrales de Punta Umbría y las marismas de Odiel, del Río Piedras y el Rompido y de Isla Cristina.

A continuación, se hizo balance de 'Cabalga', que en los últimos meses supuso la realización de 110 acciones medioambientales, en las que se movilizaron más de 2.000 voluntarios e voluntarias, y en lo que va de año la entidad impulsora reinsertó 460 gorgonias, 1.120 unidades de zostera y 1.150 soportes de laminarias. El hilo conductor fue el proceso de rehabilitación y restauración de gorgonias, laminarias y zostera tanto en aguas atlánticas como en la costa mediterránea y se puso en común la importancia de este tipo de iniciativas y su impacto en la biodiversidad y en la economía azul de la zona.

Intervenciones

Fue en el transcurso de una mesa redonda sobre esta iniciativa que contó con las intervenciones del presidente de la agrupación de mariscadores de la Cofradía de Carreira-Aguiño, Manuel Ángel Reiriz; el director-conservador de Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, José Antonio 'Pepín' Fernández; el representante del Instituto de Ciencias do Mar-CSIC, Stefano Ambroso; el catedrático de Bioloxía de la Universidade da Coruña, Javier Cremades; el director xeral de Amicos, Xoán España; y Cristina Sanmiguel, activista medioambiental de Amicos

Por último, los equipos de ambos proyectos hicieron entrega de distintos reconocimientos de participación a los distintos actores que participaron en ambas iniciativas y que hicieron posible que este tipo de acciones tengan repercusión en la sociedad y en el medio ambiente, como fueron distintos colegios, entidades, cofradías de pescadores, instituciones y empresas colaboradoras como Altia, Vegalsa, Jealsa y Redeia.

La delegada provincial de la Xunta de Galicia en A Coruña, Belén do Campo, que destacó que “animamos a seguir impulsando proxectos que melloren a realidade dos municipios mariños”, e hizo lo propio con el papel de Amicos por buscar la colaboración de instituciones públicas y entidades privadas para darle a las personas con discapacidad y poner en marcha iniciativas que aúnan lo social y lo ambiental.

Preservar la identidad

También intervino la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, que puso el acento en la “importancia de preservar a nosa identidade de pobo mariñeiro, levamos a salitre nas veas e iso mostrase no que facemos polo mar. O mar é presente e pasado, pero sobre todo queremos que sexa futuro, e por iso queremos agradecer o papel de Amicos por implicar tódolos axentes da sociedade para asegurar que se produza un cambio estructural cara unha sociedade máis inclusiva”.

Y Rosa Ana García, diputada coruñesa de Emprego, Industria e Medio Ambiente, afirmó que “a presenza da Deputación responde ao seu compromiso co traballo de Amicos e ao apoio a programas de inclusión, autonomía e cohesión social, creando as condicións necesarias para reforzar este tipo de entidades permitíndolles medrar, innovar e ampliar o seu impacto tamén no eido ambiental. Apoiar a entidades como Amicos é apostar por proxectos que transforman o territorio desde o social, o económico e o ambiental”.