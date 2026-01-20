Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El juez ordena el ingreso en prisión del joven investigado por el intento de parricidio de noviembre pasado en Vixán, en Ribeira

El titular de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia ribeirense ya le pudo tomar declaración después de que recibió el alta hospitalaria

Chechu López
20/01/2026 14:14
Agentes de la unidad científica asscritos a la comisaría de Ribeira inspeccionaron de manera concienzuda las escenas del suceso de Vixán
Agentes de la unidad científica adscritos a la comisaría de Ribeira inspeccionaron de manera concienzuda las escenas del suceso de Vixán
Chechu Río
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El titular de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven que a primera hora de la tarde del pasado 1 de noviembre fue detenido en una actuación conjunta de las Policías Local y Nacional como investigado por un intento de parricidio en el lugar de Vixán, en la parroquia ribeirense de Carreira. Presuntamente, el vástago, que es mayor de edad, hirió gravemente a su padre, de 57 años, cuya identidad responde a las iniciales C.A.Q.G.. Los hechos ocurrieron en torno a las dos y veinte de la tarde cuando se inició una discusión entre ambos a causa de una situación familiar que, al parecer, se podría remontar a hace algunos años. 

Cabe recordar que dos días después de su arresto, el juez acordó la puesta en libertad del investigado por ese intento de homicidio al no poder tomarle declaración, pues en ese momento estaba ingresado en una unidad de Psiquiatría del Hospital Provincial de Conxo, a donde hbía sido trasladado desde los calabozos de la comisaría ribeirense, y desde allí fue derivado a un centro psiquiático en el que ya había estado con anterioridad. Al haber recibido ahora el alta hospitalaria, el joven pasó a disposición de la autoridad judicial, que lo mandó la prisión.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El Rotogal Boiro volvió a casa después del parón navideño

El Rotogal Boiro rescata un punto en su regreso a la competición en casa
María Caldas
Desfile de carnaval de Vilagarcía GonzaloSalgado17

Pontecesures repartirá cerca de 2.000 euros en premios en el concurso de disfraces de Entroido
Fátima Pérez
El Inelsa Asmubal durante un partido en Coirón

El Asmubal Meaño cosecha una gran victoria en su visita al SAR Rodavigo
María Caldas
El concejal de Innovación e Novas Tecnoloxías, Álex Vidal, presentó los cursos de competencias digitales que programaron para el aula Cemit y varios centros de las parroquias

El aula Cemit de Ribeira y varios centros culturales de sus parroquias albergarán este trimestre cursos de competencias digitales
Chechu López