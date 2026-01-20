El juez ordena el ingreso en prisión del joven investigado por el intento de parricidio de noviembre pasado en Vixán, en Ribeira

Agentes de la unidad científica adscritos a la comisaría de Ribeira inspeccionaron de manera concienzuda las escenas del suceso de Vixán Chechu Río

El titular de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven que a primera hora de la tarde del pasado 1 de noviembre fue detenido en una actuación conjunta de las Policías Local y Nacional como investigado por un intento de parricidio en el lugar de Vixán, en la parroquia ribeirense de Carreira. Presuntamente, el vástago, que es mayor de edad, hirió gravemente a su padre, de 57 años, cuya identidad responde a las iniciales C.A.Q.G.. Los hechos ocurrieron en torno a las dos y veinte de la tarde cuando se inició una discusión entre ambos a causa de una situación familiar que, al parecer, se podría remontar a hace algunos años.

Cabe recordar que dos días después de su arresto, el juez acordó la puesta en libertad del investigado por ese intento de homicidio al no poder tomarle declaración, pues en ese momento estaba ingresado en una unidad de Psiquiatría del Hospital Provincial de Conxo, a donde hbía sido trasladado desde los calabozos de la comisaría ribeirense, y desde allí fue derivado a un centro psiquiático en el que ya había estado con anterioridad. Al haber recibido ahora el alta hospitalaria, el joven pasó a disposición de la autoridad judicial, que lo mandó la prisión.