Corrubedo le plantea al Ejecutivo local que construya un parque infantil junto a la Casa do Mar

La reunión entre el Gobierno local y los habitantes de Corrubedo tuvo lugar en el salón de actos de la Casa do Mar de la parroquia

Integrantes del Gobierno local de Ribeira escucharon en la tarde de este lunes las demandas formuladas por ribeirenses que asistieron, en una elevada cifra, a las reuniones en la Casa do Mar de Corrubedo y en el centro social de Olveira, tales como realización de desbroces, limpiezas y arreglo de carreteras y puntos de luz -el presupuesto de 2025, según recordó la alcaldesa, María Sampedro, refuerza la iluminación pública con 60.000 euros-, así como la mejora de la seguridad viaria mediante sistemas a evaluar para la reducción de la velocidad en determinados lugares en que se excede los límites máximos.

Además, el Ejecutivo local aprovechó para explicar las actuaciones que plantea acometer, como la construcción de un parque infantil junto la Casa do Mar de Corrubedo, que surgió de las aportaciones realizadas por los vecinos en el encuentro en esa parroquia, así como el arreglo de la pista deportiva del colegio de Olveira, planteado como la primera actuación más demandada en la encuesta de participación ciudadana sobre propuesta a incluir en el POS+2026.

Otra medida propuesta para una comunicación más fluida con la ciudadanía será poner en marcha un canal para la transmisión de las incidencias. El bipartito también informó de que, próximamente, se adjudicará la pavimentación de la Avenida Buenos Aires, principal vial de entrada a la parroquia de Corrubedo; mientras que para Olveira está pendiente de licitar la red de saneamiento en Cristal y la pavimentación de los accesos en el camino hacia el aparcamiento de As Dunas.