Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El aula Cemit de Ribeira y varios centros culturales de sus parroquias albergarán este trimestre cursos de competencias digitales

Chechu López
20/01/2026 06:00
El concejal de Innovación e Novas Tecnoloxías, Álex Vidal, presentó los cursos de competencias digitales que programaron para el aula Cemit y varios centros de las parroquias
El concejal de Innovación e Novas Tecnoloxías, Álex Vidal, presentó los cursos de competencias digitales que programaron para el aula Cemit y varios centros de las parroquias
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La Concellería de Innovación e Novas Tecnoloxías de Ribeira desveló ayer la oferta formativa en competencias digitales para este primer trimestre del año y que tendrán lugar en el aula Cemit además de que se incluirá un itinerario por las parroquias. Las inscripciones se pueden realizar llamanado al número de teléfono de contacto 981 876 043 o bien enviando un mensaje a la dirección de e-mail cemit.ribeira@xunta.gal. Esta formación abarcará desde el nivel básico al medio-avanzado en competencias digitales y nuevas tecnologías. 

“Ademais de cuestións como o manexo de Internet, o correo electrónico ou as aplicacións móbiles, as persoas participantes terán ocasión de ter unha toma de contacto coa Intelixencia Artificial”, dijo el concejal de dicha área, Álex Vidal, quien subrayó que el aula Cemit “goza dun gran dinamismo, é todo un exemplo. De feito, ten unha ocupación superior ao 90%. Pero tamén queremos achegar a formación ao rural, algo que era demandado polos nosos veciños. Por iso, poñemos en marcha unha serie de accións por cada unha das nosas parroquias".

Competencias digitales

Del 26 al 30 de enero, en horario matinal, habrá una nueva edición del curso ‘Arranque dixital’, que versa sobre iniciación básica a LibreOffice, Internet, creación y uso de correo electrónico y toma de contacto con la Inteligencia Artificial (IA), y otro denominado 'Primeiros pasos co teu móvil', que tratará sobre el uso básico de dispositivos Android. Del 2 al 13 de febrero, también por la mañana, se impartirá un curso de preparación del nivel de iniciación para obtener el Certificado de Competencias Digitales (Comdix): conocer el entorno digital, tener la información siempre a mano, tecnologías digitales, participación en la sociedad digital, creación de contenido y encontrar el bienestar digital. Las pruebas, para las que el periodo de inscripción estará abierto hasta el 28 de enero, se realizarán en el aula Cemit los días 25, por la tarde, y 26 y 27, por la mañana.

En marzo se impartirán dos cursos los días 5, 6, 9, 10, 12, 16, 23 y 24, uno de ellos, de 10.00 a 11.30 horas, será sobre ‘Despegue dixital’, para el perfeccionamiento de LibreOffice, uso avanzado de Internet, correo electrónico Gmail e Inteligencia Artificial aplicada; y de 12.00 a 13.00 horas se ofrecerá otro titulado ‘Avanza co teu móbil’, que estará centrado en el nivel medio-avanzado de los dispositivos Android.

Formación en el rural

Durante este primer trimestre habrá en las parroquias cursos, que, en meses posteriores rotarán posteriormente por otros lugares del rural ribeirense. Así, el curso “Crea contido con IA’ tendrá lugar en el centro social de Corrubedo, del 9 al 12 de febrero (de 16.00 a 18.30 horas’, y en el Centro Recreativo de Artes, del 6 al 9 de abril (de 10.00 a 13.00 horas); ‘Seguridade: protexe o teu mundo dixital’, en el centro social de Carreira, del 23 al 26 de febrero (de 10.00 a 13.00 horas), y en la casa de cultura de Aguiño, del 21 al 24 de abril (por la mañana); ‘Aplicacións para xestionar trámites en Internet’, en el centro social de Oleiros, los días 9, 10, 12 y 13 de marzo, y en el centro social de Olveira, del 4 al 7 de mayo, en ambos casos en horario matinal; y “Ocio digital: aplicacións para desfrutar’, en la Casa do Mar de Palmeira, del 23 al 26 de marzo, y en la casa de cultura de Castiñeiras, del  26 al 29 de mayo, también en horario de mañana.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Monumental Santa Mariña al fondo, cubierto de blanco floral

Cambados suma una nueva distinción y el cementerio de Santa Mariña recibirá el premio Lugar Mágico
A. Louro
Baches Cambados

El mal estado de Ribeira de Fefiñáns causa reclamaciones por daños a casi una decena de vehículos
A. Louro
Detalle de la ubicación en cuestión, en la parroquia ribadumiense de Barrantes

El CES alega ante la Xunta la instalación de una gasolinera cerca del Rego da Armenteira
b. y. o salnés
El herido en un suceso registrado en un bar del Malecón ribeirense causó posteriormente muchos daños en el material de un box de Urxencias del hospital comarcal

Ocasiona daños en material del box del servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza donde era atendido de unas lesiones
Chechu López