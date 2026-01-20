El aula Cemit de Ribeira y varios centros culturales de sus parroquias albergarán este trimestre cursos de competencias digitales

El concejal de Innovación e Novas Tecnoloxías, Álex Vidal, presentó los cursos de competencias digitales que programaron para el aula Cemit y varios centros de las parroquias

La Concellería de Innovación e Novas Tecnoloxías de Ribeira desveló ayer la oferta formativa en competencias digitales para este primer trimestre del año y que tendrán lugar en el aula Cemit además de que se incluirá un itinerario por las parroquias. Las inscripciones se pueden realizar llamanado al número de teléfono de contacto 981 876 043 o bien enviando un mensaje a la dirección de e-mail cemit.ribeira@xunta.gal. Esta formación abarcará desde el nivel básico al medio-avanzado en competencias digitales y nuevas tecnologías.

“Ademais de cuestións como o manexo de Internet, o correo electrónico ou as aplicacións móbiles, as persoas participantes terán ocasión de ter unha toma de contacto coa Intelixencia Artificial”, dijo el concejal de dicha área, Álex Vidal, quien subrayó que el aula Cemit “goza dun gran dinamismo, é todo un exemplo. De feito, ten unha ocupación superior ao 90%. Pero tamén queremos achegar a formación ao rural, algo que era demandado polos nosos veciños. Por iso, poñemos en marcha unha serie de accións por cada unha das nosas parroquias".

Competencias digitales

Del 26 al 30 de enero, en horario matinal, habrá una nueva edición del curso ‘Arranque dixital’, que versa sobre iniciación básica a LibreOffice, Internet, creación y uso de correo electrónico y toma de contacto con la Inteligencia Artificial (IA), y otro denominado 'Primeiros pasos co teu móvil', que tratará sobre el uso básico de dispositivos Android. Del 2 al 13 de febrero, también por la mañana, se impartirá un curso de preparación del nivel de iniciación para obtener el Certificado de Competencias Digitales (Comdix): conocer el entorno digital, tener la información siempre a mano, tecnologías digitales, participación en la sociedad digital, creación de contenido y encontrar el bienestar digital. Las pruebas, para las que el periodo de inscripción estará abierto hasta el 28 de enero, se realizarán en el aula Cemit los días 25, por la tarde, y 26 y 27, por la mañana.

En marzo se impartirán dos cursos los días 5, 6, 9, 10, 12, 16, 23 y 24, uno de ellos, de 10.00 a 11.30 horas, será sobre ‘Despegue dixital’, para el perfeccionamiento de LibreOffice, uso avanzado de Internet, correo electrónico Gmail e Inteligencia Artificial aplicada; y de 12.00 a 13.00 horas se ofrecerá otro titulado ‘Avanza co teu móbil’, que estará centrado en el nivel medio-avanzado de los dispositivos Android.

Formación en el rural

Durante este primer trimestre habrá en las parroquias cursos, que, en meses posteriores rotarán posteriormente por otros lugares del rural ribeirense. Así, el curso “Crea contido con IA’ tendrá lugar en el centro social de Corrubedo, del 9 al 12 de febrero (de 16.00 a 18.30 horas’, y en el Centro Recreativo de Artes, del 6 al 9 de abril (de 10.00 a 13.00 horas); ‘Seguridade: protexe o teu mundo dixital’, en el centro social de Carreira, del 23 al 26 de febrero (de 10.00 a 13.00 horas), y en la casa de cultura de Aguiño, del 21 al 24 de abril (por la mañana); ‘Aplicacións para xestionar trámites en Internet’, en el centro social de Oleiros, los días 9, 10, 12 y 13 de marzo, y en el centro social de Olveira, del 4 al 7 de mayo, en ambos casos en horario matinal; y “Ocio digital: aplicacións para desfrutar’, en la Casa do Mar de Palmeira, del 23 al 26 de marzo, y en la casa de cultura de Castiñeiras, del 26 al 29 de mayo, también en horario de mañana.