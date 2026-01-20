Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Archivada la causa por el vertido de pellets plásticos detectado en el litoral de Ribeira en diciembre de 2023

El auto, que no es firme, destaca que la caída por la borda de los 6 contenedores se debió a "un golpe al buque por el oleaje, habiéndose cumplido los protocolos de carga por parte de la empresa"

Chechu López
20/01/2026 16:37
Bolas pellets microplasticos
Detalle de las diminutas bolas de plástico, en la costa de Ribeira, en el episodio de diciembre 
Chechu Río
La jueza de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Noia acordó el sobreseimiento definitivo de la causa en la que se investigaron las posibles responsabilidades penales derivadas del vertido de pellets plásticos del buque ‘Tocomao’ en diciembre de 2023. Tras la práctica de las diligencias de instrucción que se han considerado pertinentes, y teniendo en cuenta el contenido de toda la prueba documental, la instructora concluye que “no se puede inferir la existencia de ilícito penal alguno, sin que se haya rebasado, en su caso, el ámbito de una posible infracción administrativa”. El auto no es firme, pues cabe interponer recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

En el auto, la jueza explica que el informe presentado por la Dirección General de la Guardia Civil, Jefatura del Seprona, concluye que, dadas las condiciones meteorológicas en el momento de producirse la pérdida, junto con los indicios relativos a la navegabilidad del buque y el modo de proceder del capitán, así como del resto de la tripulación, “la caída por la borda de los seis contenedores fue consecuencia de un golpe al buque por el oleaje a su lado de babor, habiéndose cumplido los protocolos de carga por parte de la empresa operadora, sin que se haya producido irregularidad alguna que hubiese ocasionado la caída de los contenedores”.

Análisis exhaustivo

En el auto, la jueza indica que dicho informe presentado por la Guardia Civil, tras un análisis exhaustivo, incluye, entre otra documentación de relevancia, el informe aportado por el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras, información aportada por el armador y la empresa fletadora, informes del Instituto Tecnológico para Control do Medio Mariño de Galicia y el informe pericial de la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente y de la Unidad Técnica del Seprona.

En relación con la toxicidad del vertido y su afección medioambiental, de acuerdo con el informe pericial, la instructora subraya que “del análisis de los pellets recogidos en las costas afectadas no se revela toxicidad o concentración de sustancias tóxicas en su composición, de modo que no se prevé un impacto significativo a medio o largo plazo ocasionado por vertido de pellets en relación con el impacto del resto de microplásticos presentes en el entorno marítimo”. A su vez, recalca que, del análisis realizado por el CETIM Technologicas Centre de las muestras del material recogido por el personal de la Xunta para conocer con detalle la composición de los materiales vertidos, se determina “que no es una sustancia o mezcla peligrosa”.

Afección al sistema dunar

Por último, y en cuanto a la afección de los espacios protegidos, la jueza destaca que, de los informes remitidos por la Xunta de Galicia y la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, se concluye “que los escasos restos de pellets encontrados en las zonas protegidas no han producido daño en el ecosistema dunar de las lagunas de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixan, así como que tampoco se han producido daños que puedan haber perjudicado a la biodervisidad ni al ecosistema del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia”.

Por todo ello, determina que “no se ha producido una infracción de las leyes y otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, suficientes para justificar la intervención de la vía penal”. A lo que añade que, de acuerdo con el resultado del análisis de los pellets recogidos en las costas gallegas, tampoco hay indicios de que “la conducta típica hubiera podido perjudicar gravemente la calidad del aire, del suelo o de las aguas, animales o plantas, el equilibrio de los sistemas naturales, o que se hubiese causado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas”.

