Ribeira presupuesta en 200.000 euros la implantación de una plataforma turística inteligente vinculada a su plan de destino litoral'

El mirador de Pedra da Ra es uno de los enclaves turísticos más visitados de la capital barbanzana Chechu Río

El Ayuntamiento ribeirense sacó a contratación el pasado viernes, por un importe total de 200.000 euros y un plazo de ejecución de un par de meses, los servicios para la implantación de una plataforma turística inteligente, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Ribeira Destino Litoral’, con financiación en su totalidad a cargo de fondos Next Generation EU, en el marco do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las empresas interesadas en esta licitación deberán presentar sus ofertas a través do Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex) antes de rematar el próximo 2 de febrero.

La finalidad de esta iniciativa pasa por crear herramientas digitales que permitan mejorar la información de los recursos turísticos, facilitar la planificación de un viaje, mejorar la experiencia y generar valor añadido al destino turístico de la capital barbanzana. Así, tanto visitantes como ribeirenses tendrán la oportunidad de acceder a información que puede resultar de interés “dunha maneira innovadora”, según señalan desde el Gobierno local, mediante servicios personalizados y experiencias inmersivas.

Con esta acción se persigue cubrir necesidades como la de contar con la referida plataforma, que sea amena y didáctica; favorecer e incentivar las visitas a los recursos turísticos, permitiendo favorecer su interpretación didáctica y la mejora de la difusión y conocimiento a través de contenidos que puedan ser “innovadores y gamificados”; desestacionalizar, deslocalizar y diversificar la demanda turística para reforzar la sostenibilidad del destino; aumentar el periodo de estancia media de los turistas y la competitividad del destino, y facilitar la mejora continua de los procesos incluidos en la cadena de valor turística mediante el uso de la tecnología.

El referido contrato plantea el diseño y suministro de software y licencias necesarias, así como su configuración para el funcionamiento correcto de todos los elementos de la solución; la digitalización de los recursos turísticos, incluyendo su documentación, realización de material gráfico y audiovisual para su integración y carga en la plataforma; la recopilación e integración en la plataforma de información ya existente de otros recursos turísticos y hosteleros, así como otra de interés para la estancia de los visitantes; la integración entre todos los componentes y carga de los contenidos; la generación y entrega de la documentación; formación, y soporte.