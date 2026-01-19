Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Ribeira presupuesta en 200.000 euros la implantación de una plataforma turística inteligente vinculada a su plan de destino litoral'

Su finalidad pasa por crear herramientas digitales que mejoren la información de los recursos turísticos, faciliten la planificación de un viaje, mejoren la experiencia y generen valor añadido

Chechu López
19/01/2026 21:30
El mirador de Pedra da Ra es uno de los enclaves turísticos más visitados de la capital barbanzana
El mirador de Pedra da Ra es uno de los enclaves turísticos más visitados de la capital barbanzana
Chechu Río
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Ayuntamiento ribeirense sacó a contratación el pasado viernes, por un importe total de 200.000 euros y un plazo de ejecución de un par de meses, los servicios para la implantación de una plataforma turística inteligente, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Ribeira Destino Litoral’, con financiación en su totalidad a cargo de fondos Next Generation EU, en el marco do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las empresas interesadas en esta licitación deberán presentar sus ofertas a través do Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex) antes de rematar el próximo 2 de febrero.

La finalidad de esta iniciativa pasa por crear herramientas digitales que permitan mejorar la información de los recursos turísticos, facilitar la planificación de un viaje, mejorar la experiencia y generar valor añadido al destino turístico de la capital barbanzana. Así, tanto visitantes como ribeirenses tendrán la oportunidad de acceder a información que puede resultar de interés “dunha maneira innovadora”, según señalan desde el Gobierno local, mediante servicios personalizados y experiencias inmersivas. 

 Con esta acción se persigue cubrir necesidades como la de contar con la referida plataforma, que sea amena y didáctica; favorecer e incentivar las visitas a los recursos turísticos, permitiendo favorecer su interpretación didáctica y la mejora de la difusión y conocimiento a través de contenidos que puedan ser “innovadores y gamificados”; desestacionalizar, deslocalizar y diversificar la demanda turística para reforzar la sostenibilidad del destino; aumentar el periodo de estancia media de los turistas y la competitividad del destino, y facilitar la mejora continua de los procesos incluidos en la cadena de valor turística mediante el uso de la tecnología.

El referido contrato plantea el diseño y suministro de software y licencias necesarias, así como su configuración para el funcionamiento correcto de todos los elementos de la solución; la digitalización de los recursos turísticos, incluyendo su documentación, realización de material gráfico y audiovisual para su integración y carga en la plataforma; la recopilación e integración en la plataforma de información ya existente de otros recursos turísticos y hosteleros, así como otra de interés para la estancia de los visitantes; la integración entre todos los componentes y carga de los contenidos; la generación y entrega de la documentación; formación, y soporte.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El herido en un suceso registrado en un bar del Malecón ribeirense causó posteriormente muchos daños en el material de un box de Urxencias del hospital comarcal

Ocasiona daños en material del box del servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza donde era atendido de unas lesiones
Chechu López
Una ambulancia asistencial del 061 trasladó al conductor herido al centro de salud de Rianxo

Herido un conductor en una colisión entre dos vehículos en el polígono industrial de Té, en Rianxo
Chechu López
El ideal gallego

La entrega en Ribeira de varios reconocimientos a ‘Labmar’ y ‘Cabalga’ impulsados por Amicos echa el cierre a esos programas
Chechu López
Muebles Piñeiro, en Caldas, cerrará sus puertas el próximo mes de febrero

El pequeño comercio muere y la hostelería sigue ganando terreno en Arousa
Fátima Pérez