Ribeira guarda un minuto de silencio como muestra de dolor y condolencias por la tragedia ferroviaria en la localidad cordobesa de Adamuz

Integrantes de la corporación y trabajadores municipales de Ribeira guardaron un minuto de silencio a las puertas del consistorio provisional de la capital barbanzana Chechu Río

Un sonoro aplauso puso fin al minuto de silencio que, delante del consistorio provisional de Ribeira, guardaron a las doce de este mediodía varios representantes de la corporación y trabajadores municipales en señal de duelo y solidaridad por la tragedia que ha asolado a toda España por el accidente de ferrocarril registrado en la tarde de ayer en la localidad cordobesa de Adamuz y que, por el momento, se ha cobrado la vida de 39 personas y decenas de heridos.

De esta manera, se sumaron a la convocatoria efectuada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para expresar su dolor por esa tragedia, así como muestras de agradecimiento a la labor de los servicios médicos, de emergencias y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como de los numerosos vecinos de la zona que acudieron en auxilio de las víctimas.

Condolencias y "agarimo"

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, tomó la palabra en nombre de los allí concentrados para trasladar con este pequeño gesto, “as nosas condolencias, o noso respeto e o noso agarimo a tódolos familiares dos falecidos, o apopio a tódolos feridos para que teñan una pronta recuperación e mandamos tamén todo o noso cariño ao pobo andaluz”.

La primera edila ribeirense declaró que desde su Ayuntamiento siguen con “consternación e tristura” los acontecimiento que van llegando desde Andalucía, concretamente desde Adamuz, en donde tuvo lugar el referido accidente con dos trenes implicados y que, por ahora, le ha costado la vida a 39 personas “e agardamos que as cifras non sigan sumando”. También expresó su deseo de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) puedan realizar su trabajo “coa maior das axilidades e o maior do rigor, pois parece ser que a zona é complicada e está habendo dificultades para poder acceder a algún dos vagóns”.

Igualmente, a la pregunta realizada por este periódico, Sampedro Fernández hizo referencia al accidente del tren Alvia registrado el miércoles 24 de julio de 2013 en el lugar de Angrois, en Santiago de Compostela, y declaró que “parece que se reavivan certos sentimientos sobre ese tráxico suceso que tivemos a desgraza de vivir aquí, en Galicia”. Y concluyó diciendo que “agardamos que, una vez poidan estar todas as persoas a salvo e os corpos identificados, ás investigación poidan aportar un pouco de luz a ese accidente que ten pasado e que ogallá non volva a suceder”.