Ocasiona daños en material del box del servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza donde era atendido de unas lesiones

El herido en un suceso registrado en un bar del Malecón ribeirense causó posteriormente muchos daños en el material de un box de Urxencias del hospital comarcal Chechu Río

Un ribeirense, cuya identidad responde a las iniciales A.R.P, de unos 26 años, que se encontraba en un estado muy alterado, ocasionó daños en el material del box del servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza en el que lo atendían de las lesiones y heridas que sufrió con anterioridad en una pelea que se inició en el interior de un establecimiento hostelero situado en la Avenida do Malecón, próximo a la oficina de Correos de la ciudad.

Al parecer, fue en torno a las dos y veinte de la tarde del domingo cuando ese individuo, en avanzado estado de embriaguez y que posiblemente estuviera bajo los efectos de otras sustancias, accedió a dicho establecimiento y, con el ánimo de seguir de fiesta, pidió que le sirvieran una consumición que contenía una bebida alcohólica, pero las camareras no accedieron a ponerle nada y le invitaron a que se fuera. Fue entonces cuando ese joven empezó a grabar con la cámara de su teléfono móvil a la dueña del local y a su hija, algo que le reprendieron e insistieron en invitarle a que se marchara.

Echarlo fuera

Algunos clientes que se encontraba en ese momento en el interior del bar reaccionaron de manera que lo empujaron para echarlo fuera del local, ante la resistencia del veinteañero. Un testigo puso el suceso en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero precisaba que no había personas heridas. Así, hasta el lugar se desplazaron la Policía Local, que llegó en primer lugar con una patrulla, y seguidamente lo hizo otra de la comisaría ribeirense.

Los efectivos de ambos cuerpos ya se encontraron a un muchacho tirado en la acera que hay delante de la oficina de Correos y tenía la cara ensangrentada. Cuando los agentes se interesaron por él, se reincorporó todo alterado, pero poco después fue introducido en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) del 061, en la que fue trasladado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza para proporcionarle atención médica, aunque no aparentaban revestir gravedad.

Una vez que lo metieron en un box para prestarle asistencia sanitaria, ese hombre reaccionó de la peor manera y empezó a descargar su estado de agitación contra diverso material que había en ese cubículo y causó bastantes daños en el mismo. Tras concluir la curación de sus heridas y darse por rematada la atención sanitaria, Á.R.P. recibió el alta hospitalaria.

Identificaciones

Los agentes de los cuerpos de las Policías Local y Nacional identificaron, además de al joven herido y que había estado grabando con su teléfono móvil a la dueña del negocio y a su hija -anunciaron que tenían intención de denunciar lo sucedido-, así como a algunos de los implicados en la supuesta pelea. Las diligencias practicadas ya están en manos de la unidad judicial de la comisaría de la capital barbanzana para tratar de esclarecer lo sucedido.