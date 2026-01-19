Herida una conductora en un accidente de tráfico registrado en la carretera provincial DP-7304, a su paso por Artes, en Ribeira

Un Peugeot 308 se salló de la vía en la DP-7304 e impactó luego contra un muro Chechu Río

La conductora de un Peugeot 308 resultó herida, inicialmente de carácter leve, como consecuencia de un accidente de tráfico en torno a las ocho menos veinte de la tarde de ayer en la carretera de titularidad provincial DP-7304, entre Xarás y Bretal, a su paso por la parroquia ribeirense de Artes. Al parecer, el siniestro se debió a una salida de vía después de que la conductora perdió el control del mismo y posteriormente impactó contra un muro y acabó deteniéndose fuera de la calzada.

La víctima, que se quejaba de dolor en la zona de las cervicales, también manifestó que se le había cruzado un perro en la vía y que trató de esquivarlo, algo que logró, pero su coche acabó saliéndose de la calzada y deteniéndose en un lugar pavimentado del que fue retirado por Grúas Galicia.

Alerta

Fue un particular el que a las 19.41 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para poder comunicar lo sucedido, precisando que había alguna persona herida que precisaba de asistencia sanitaria.

Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma se dio traslado del siniestro a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

Asistenci y traslado

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y, seguidamente, procedió a su traslado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Al lugar del suceso también se desplazaron la Policía Local ribeirense, que estuvo regulando la circulación rodada, las dotaciones de guardia del parque comarcal de Bomberos y del Grupo de tención ás Emerxencias Municipal (GAEM), ambos también de Ribeira, y la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado.