Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Herida una conductora en un accidente de tráfico registrado en la carretera provincial DP-7304, a su paso por Artes, en Ribeira

La víctima indicó que un perro se le cruzó delante de su coche, por lo que trató de esquivarlo y fue entonces cuando se salió de la vía y luego impactó contra un muro

Chechu López
19/01/2026 09:15
Un Peugeot 308 se salló de la vía en la DP-7304 e impactó luego contra un muro
Un Peugeot 308 se salló de la vía en la DP-7304 e impactó luego contra un muro
Chechu Río
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La conductora de un Peugeot 308 resultó herida, inicialmente de carácter leve, como consecuencia de un accidente de tráfico en torno a las ocho menos veinte de la tarde de ayer en la carretera de titularidad provincial DP-7304, entre Xarás y Bretal, a su paso por la parroquia ribeirense de Artes. Al parecer, el siniestro se debió a una salida de vía después de que la conductora perdió el control del mismo y posteriormente impactó contra un muro y acabó deteniéndose fuera de la calzada. 

La víctima, que se quejaba de dolor en la zona de las cervicales, también manifestó que se le había cruzado un perro en la vía y que trató de esquivarlo, algo que logró, pero su coche acabó saliéndose de la calzada y deteniéndose en un lugar pavimentado del que fue retirado por Grúas Galicia. 

Alerta

Fue un particular el que a las 19.41 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para poder comunicar lo sucedido, precisando que había alguna persona herida que precisaba de asistencia sanitaria. 

Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma se dio traslado del siniestro a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB). 

Asistenci y traslado

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y, seguidamente, procedió a su traslado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. 

Al lugar del suceso también se desplazaron la Policía Local ribeirense, que estuvo regulando la circulación rodada, las dotaciones de guardia del parque comarcal de Bomberos y del Grupo de tención ás Emerxencias Municipal (GAEM), ambos también de Ribeira, y la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado.

Un Peugeot 308 se salló de la vía en la DP-7304 e impactó luego contra un muro
Un Peugeot 308 se salló de la vía en la DP-7304 e impactó luego contra un muro
Chechu Río
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

La Guardia Civil investigando en la zona

O Concello de Vilagarcía convoca un minuto de silencio polas víctimas do accidente de tren en Adamuz
Olalla Bouza
Captura de la grabación de las imágenes de la cámara de vigilancia de la lavandería que fueron analizadas por la Policía Local para identificar a la sospechosa

Identificada una mujer como presunta autora del hurto de una cartera en una lavandería autoservicio del casco urbano de Rianxo
Chechu López
El lavadero de Bretal fue uno de los primeros elementos en los que se acometieron las tareas de limpieza

El Ayuntamiento de Ribeira realiza labores de limpieza de fuentes y lavaderos de la localidad
Chechu López
Luis Carro hablando con Santi Figueroa durante el derbi

Luis Carro: “No nos puede servir de excusa que ellos sean un gran equipo”
María Caldas