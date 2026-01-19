El Ayuntamiento de Ribeira realiza labores de limpieza de fuentes y lavaderos de la localidad

El lavadero de Bretal fue uno de los primeros elementos en los que se acometieron las tareas de limpieza

El Ayuntamiento de Ribeira dio cuenbta este fin de semana de que está realizando tareas de limpieza y acondicionamiento de fuentes y lavaderos de la localidad con la finalidad de "garantir a salubridade destes espazos que, aínda na actualidade, emprega a cidadanía", i-ndicaron desde el Gobierno local, desde donde precisaron que "tamén é unha acción enmarcada no coidado do noso patrimonio, xa que son vestixios que debemos tamén protexer por ser no pasado punto de encontro e servizo.

"Decidimos actuar xa debido a que, ao tratarse de zonas con presenza de auga e á época do ano na que estamos, consideramos que era algo necesario tamén por cuestións de seguridade para evitar que as escaleiras e o chan da contorna resulten esvaradíos", manifestó la alcaldesa, María Sampedro. Estas tareas están siendo acometidas por empleados municipales, que durante estos días estuvieron desarrollando ese tipo de labores en la fuente de A Aldea, en la parroquia ribeirense de Castiñeira, y en el lavadero de Bretal, en la de Olveira, para continuar posteriormente con la hoja de ruta por el resto del la capital barbanzana.