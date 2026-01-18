Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Las peñas dorneiras apuestan por el verde azulado y elevan los premios de los concursos

El mejor pagado será el ganador del ‘Salvador Daquí’ para el cartel de la fiesta con un premio de 1.000 euros

Fátima Pérez
18/01/2026 22:00
La asamblea de peñas dorneiras en la Casa da Xuventude de Ribeira
Cedida
La Casa da Xuventude de Ribeira acogió ayer una nueva asamblea de peñas dorneiras para abordar algunas de las decisiones más importantes en relación con la LXXVIII Sinjladura de la Festa da Dorna 2026. En concreto, en esta cita se decidió el color de la sudadera oficial -que finalmente será verde azulado- y el incremento de la cuantía del premio para los concursos ‘A Jata Ruin de la Prada’ de diseño del dibujo de la sudadera y ‘Salvador Daquí’ para el cartel de la fiesta.

En cuanto al tema del color de las sudaderas, resultó ganador el verde azulado con 21 votos, mientras que el verde militar quedó en segundo lugar con 10, seguido del azul salfumán con 8 y el rojo con 0 votos.

Premios mayores

En la misma asamblea se decidió también abrir el plazo para los concursos, y con ello se pactó el incrementó del precio de los premios subiendo de 400 a 500 euros en el caso del concurso de la sudadera y de 400 a 1.000 euros  para el cartel. “Para incentivar a artistas cun pouco de traxectoria a que queiran participar e se animen a facer o cartel da festa xa que temos moitas na redonda que utilizan carteis profesionais”, explicaba el presidente, Álex Nespereira.

Además, también intentarán este año “darlle un impulsiño” al Himno Dorneiro, “esta canción que se graba previamente, pomos de moda todos os anos e parece que tamén se está perdendo un pouquiño”. Nespereira  asegura que ahora mismo en Ribeira faltan grupos locales y, a su vez, artistas que antes participaban ya no lo hacen. Por eso han decidido “incentivar” y elevar también la cuantía del premio 100 euros , pasando así de los 400 a los 500 euros.  Finalmente este año se organizará de nuevo la cena benéfica el 28 de febrero en el restaurante Baiuca. Como siempre los socios pagarán 40 euros y el resto 45 y todo lo recaudado a través de las rifas vendidas irá destinado al fondo social, como se hace cada año.

