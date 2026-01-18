Cómo manejar una carretilla: Ribeira forma a 13 personas para las demandas de las empresas

Un momento del curso Concello

El Concello de Ribeira imparte un curso de conducción de carretillas elevadoras para un total de 13 personas. Esta acción se enmarca en la tercera edición del Programa Integrado de Emprego.

La formación tiene una duración de 20 horas, repartidas en cuatro días. Aunque la teoría se imparte en el Viveiro de Empresas, la práctica se llevará a cabo los sábados 17 y 24, en las instalaciones de una firma de la comarca .

Durante las clases, se enseñan diferentes tipologías de carretilla y su manejo, con la oportunidad de llevar los conocimientos al terreno práctico.

De esta manera, se abordan nociones básicas para que las personas participantes reúnan los requisitos mínimos del perfil profesional que demandan las empresas de distintos sectores, como alimentación o construcción, explican desde el Concello.

La edil de Promoción Económica, Carmen Pérez, se desplazó hasta el Viveiro de Empresas en el primer día- “As accións que contempla o itinerario formativo do Programa Integrado buscan capacitar a unha parte da cidadanía de toda a comarca para diferentes perfís profesionais. De aí a variedade dos cursos”, explicó la concejala, que avanzó que el objetivo para este curso es alcanzar una inserción laboral del 45%. En el programa participaron 100 personas.