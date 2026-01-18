El BNG visita las parroquias para explicar proyectos y recoger peticiones vecinales

El portavoz municipal y exalcalde, Luis Pérez Barral D.A.

El BNG de Ribeira informa de que, una vez finalizado el período navideño, continúa recorriendo las parroquias con el programa ‘Parroquias con Voz’, en las que mantendrá reuniones con la comunidad vecinal del municipio para establecer un diálogo directo con la ciudadanía, explicar el trabajo desarrollado durante los últimos dos años y medio de gobierno y presentar proyectos que han quedado planificados y presupuestados para los próximos meses.

El responsable local, Rafael Pazos, explica que este proceso servirá además para recoger de primera mano las propuestas, sugerencias e inquietudes de las vecinas y vecinos de cada lugar.

El portavoz municipal y exalcalde, Luis Pérez Barral, recuerda que en este tiempo se ha avanzado en múltiples ámbitos, especialmente en la dotación de servicios básicos en las parroquias, alcanzando la cantidad de 5,5 millones de euros en tan solo dos años y medio para pavimentaciones, dotación de agua potable y saneamiento.

Durante estas reuniones, el BNG presentará un balance detallado de las actuaciones realizadas, así como de los proyectos ya redactados y que cuentan con recursos para poder desarrollarse a lo largo de los próximos meses.

Los lugares, fechas y horas de las diferentes reuniones serán: en la casa de cultura de Olveira el miércoles 21 de enero a las 19:30 horas; en el Centro Recreativo de Artes el martes 27 a las 19:30 horas; en el centro social de Oleiros el jueves 5 de febrero a las 19:30 horas; y en la casa de cultura de Castiñeiras el jueves 12 de febrero a las 19:30 horas.