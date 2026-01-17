La asamblea de peñas dorneiras decide el color de la sudadera oficial entre 'vermello carmesí', 'azul metido en salfumán' y verde azulado o militar

Las cuatro alternativas de colores para la sudadera dorneira que se podrán votar son 'vermello carmesí', 'azul metido en salfumán', 'verde azulado' y 'verde militar'

La Casa da Xuventude de Ribeira acogerá a partir de las 19.29 horas de este sábado, día 17 de noviembre, una nueva asamblea de peñas en la que se tomarán algunas de las decisiones más importantes en relación con la LXXVIII Sinjladura de la Festa da Dorna 2026. Desde la organización se llama la atención sobre los socios que están interesados en asistir a esta reunión que tengan en cuenta el cambio de lugar de celebración de la misma respecto al lugar en el que se estuvo desarrollando en años anteriores, y que era el salón de actos de la Casa do Mar de Santa Uxía.

Una de las decisiones que se adoptará será sobre la elección del color de la sudadera oficial, para lo cual se plantean cuatro alternativas, como son 'vermello carmesí', "azul metido en salfumán', verde azulado' y verde militar', como relevo al rojo granate del año pasado. También se anunciarán las convocatorias de los concursos 'A Jata Ruin de la Prada' de diseño del dibujo de la sudadera y 'Salvador Daquí' para el cartel de la fiesta, así como la fecha límite para inscribirse en certamen del 'Xite' dorneiro y para presentar propuestas para los trofeos de las diferentes pruebas de la próxima edición de la "festa máis rachada".

Igualmente, se informará sobre los detalles respecto a la celebración de la cena benéfica, tanto la fecha como el lugar, así como la apertura del plazo para que los negocios realicen sus donativos de productos y servicios que se sortearán en el transcurso de ese evento gastronómico cuyos beneficios se destinarán al Fondo Social Dorneiro, que se destina a ayudar económicamente a asociaciones o entidades que realizan una labor a beneficio de la comunidad.