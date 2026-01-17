Alumnado del IES Nº1 de Ribeira participará en talleres de educación emocional para bajar las tasas de ansiedad, violencia, bullying y suicidio

El alumnado de 3º y 4º de la ESO del IES Nº1 de Ribeira participará los días 20 de enero, 26 de febrero y 3 y 9 de marzo en las cuatro sesiones del programa de educación emocional 'Espertando a forza interna', que serán impartidas por la psicóloga sanitaria María del Carmen González Hermo, experta en psicología de emergencias y psicóloga deportiva y que es miembro de la red de formadores-colaboradores del CAFI. Ella creará un espacio en el que esos estudiantes puedan exponer sus inquietudes y reflexionar sobre ellas en base a principios de calidad de vida, cooperación, autocuidado y cuidado mutuo y salud mental. Se trata de una actividad organizada por la ANPA 'Caramecheiro' -con colaboración del instituto ribeirense y subvencionada por la Diputación de A Coruña- con la que espera aportar los recursos que ayuden a disminuir las tasas de ansiedad, violencia, bullying y suicidio entre los jóvenes.

El objetivo principal de estos talleres es que el alumnado sea capaz de identificar y adquirir nuevas herramientas propias de afrontamiento propias en situaciones difíciles en las que se necesitan estrategias de afrontamiento. cómo es el estilo de afrontamiento, la vida entendida como un mapa desplegable que aumenta cuando uno se maneja en un territorio y surgen nuevas situaciones a transitar, qué se sabe de la etapa vital de la adolescencia que se está atravesando y cuales son los nuevos retos a nivel personal -intelectual, físico y emocional-, grupal, escolar y familiar.

También se invitará a cada uno a reflexionar sobre los valores y el propio proyecto vital, sobre lo que le importa y lo qué desea para si; qué habilidades especiales tiene cada uno y cuáles son lo que le hace falta desarrolla, ya sea templanza, tenacidad, cordialidad o estrategia. También se buscará fortalecer el sentido de pertenencia al grupo; grupos de pertenencia y de referencia, qué aporta cada uno y que le proporcionan, y dificultades que surgen en el grupo; y que tiene de especial su centro educativo y su aula que les describe como grupo, y qué aporta cada uno a los grupos a los que pertenece, cuál es su rol en ellos y qué huella le gustaría dejar. Otro paso será el de adquirir estrategias para prevenir y dar apoyo ante una crisis de ansiedad: cómo son las emociones de cada uno, cuáles no le gustan y cuáles son más difíciles de gestionar; conocer las crisis de ansiedad para saber cuidar y cuidarse ante uno de esos episodios.

Y para conseguir todo ello, la formadora empleará una metodología muy participativa: harán investigaciones sobre sus emociones, debates, presentaciones tipo publicidade-marketing, entrega de preguntas e inquietudes anónimas, pósters a partir de imágenes, revistas, un dibujo en papel continuo de una aldea celta con los distintos roles y crearán un poema con las frases que resuma lo que aprendieron. En la última sesión evaluarán el programa con un cuestionario con código QR.