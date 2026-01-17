Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Aguiño acogerá del 23 al 25 de enero la XXI Semana Cultural ‘Francisco Lorenzo Mariño’

El filólogo Pastor Rodríguez hablará de los escritores de Ribeira y, en especial, de Aguiño el primer día, cuando As Sete Linguas interpretará sus últimos temas con elementos de etnografía popular

Chechu López
17/01/2026 07:20
Elvira Pisos y Unai González, presidenta y vicepresidente de la asociación Francisco Lorenzo Mariño, presentaron el cartel de la XXI Semana Cultural de Aguiño
Elvira Pisos y Unai González, presidenta y vicepresidente de la asociación Francisco Lorenzo Mariño, presentaron el cartel de la XXI Semana Cultural de Aguiño
Chechu Río
Aguiño albergará los días 23, 24 y 25 de enero su XXI Semana Cultural ‘Francisco Lorenzo Mariño’, organizada por la asociación del mismo nombre y en la que habrá actividades para público de todas las edades. Arrancará el próximo viernes en el salón de actos de la Casa do Mar con la jornada cultural a cargo del filólogo Pastor Rodríguez, que versará sobre los escritores de Ribeira y, en especial, de Aguiño, bajo el título ‘Letras Galegas no Concello de Ribeira, de Aguiño a Palmeira’. Su ponencia estará basada en su ‘Diccionario de escritores ribeirenses’, pero con datos actualizados. 

A continuación actuará el grupo de cantareiras As Sete Linguas, dirigido por Manola Valiño y que pertenece a la asociación impulsora de las jornadas, que interpretarán sus últimos temas, en los que los elementos de la etnografía popular, como latas de conserva, botellas y cucharas, que cobran protagonismo junto a panderetas y pandeiros, para recuperar sonidos y melodías de la música tradicional. Un pequeño ágape pondrá fin a la jornada inaugural.

El sábado habrá actos religiosos en recuerdo por la muerte del fundador de Aguiño, el párroco Francisco Lorenzo Mariño, con una ofrenda floral y lectura de manifiesto, acompañadas de música de gaitas, en el cementerio de Porto do Son, donde reposan sus restos mortales. Luego será la misa del 22 aniversario en la iglesia parroquial Virxe do Carme de Aguiño. Y en la Casa do Mar, a las 20.00 horas, tendrá lugar la “contada” de humor ‘Donas do lugar’, a cargo de María da Pontragha. En ese mismo escenario, pero ya en la jornada dominical, y dirigido a los más pequeños de la casa, tendrá lugar el espectáculo ‘Con lingua propia’ a cargo del clown y humorista Peter Punk.

