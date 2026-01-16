Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

'Wilbur' recalará el 17 de abril en el auditorio de Ribeira con su primer espectáculo de acrobacias, humor y riesgo

El creador e intérprete de ese personaje, Víctor Ortiz, creará con una técnica y un físico fuera de lo común situaciones imposibles que impactarán, literalmente, en el público, al que dejará anonadado

Chechu López
16/01/2026 16:08
El alicantino Víctor Ortiz da vida al personaje de 'Wilbur', cuyo espectáculo se pobra ver el 17 de abril en el auditorio de Ribeira
El alicantino Víctor Ortiz da vida al personaje de 'Wilbur', cuyo espectáculo se pobra ver el 17 de abril en el auditorio de Ribeira
El espectáculo ‘Piensa en Wilbur’, del alicantino Víctor Ortiz de la Torre, plagado de acrobacias, humor, clown y mucho riesgo, que es la única manera en la que sabe vivir Wilbur, recalará el 17 de abril, a partir de las ocho y media de la tarde, en el auditorio de Ribeira. El creador e intérprete de este personaje creará, con una técnica y un físico fuera de lo común, situaciones imposibles que impactarán, literalmente, en el público, al que dejará anonadado, demostrando que la acrobacia no es solo un deporte. Además, estará acompañado de sus inseparables amigos Contractura, Tirón y Desgarro.

Víctor Ortiz, ‘Wilbur’, gimnasta, actor y artista de circo, se inició por casualidad en el mundo de la gimnasia artística. Especialista en aparatos de suelo, salto y barra, fue perfeccionando su técnica hasta llegar a competir al lado de gimnastas como Gervasio Deferr y Oriol Combarros. A sus 16 años, se quedó a las puertas de acceder al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, pero decidió seguir entrenando y llegó a proclamarse campeón de España de acrosport.

Trayectoria

Entrenando en su Alicante natal, conoció al malabarista ‘Piti’, con el que empezó a actuar. De hecho, el nombre artístico de Wilbur surgió 10 minutos antes de una actuación en Elche, mientras leía unos panfletos de publicidad. A partir de entonces, decidió que su vida a ser el circo, llegando a formar parte del Cirque du Soleil como acróbata. ‘Piensa en Wilbur’ es su primer espectáculo unipersonal: un show que fue creciendo con el tiempo y que ha hecho disfrutar a miles de espectadores, muchos de los cuales lo siguen en redes sociales, pues suma cientos de miles de seguidores entre Instagram y TikTok.

 "Seguimos dinamizando a vida cultural do noso municipio cun novo espectáculo que chega a Ribeira, unha vez máis, coa produtora Aquelarre. Desta vez, temos un espectáculo unipersonal centrado nas acrobacias, pero onde non faltará o humor", afirmó la concejala de Cultura, Ana Barreiro. Esta última también indicó que las entradas para presenciar este espectáculo se pondrán a la venta, al precio de 19 euros más gastos de gestión, este próximo lunes, día 19 de enero, a partir de las nueve de la mañana tanto vía online, a través de la plataforma web www.ataquilla.com, como de forma presencial y de 9.00 a 14.00 horas, en la Oficina de Atención Cidadá, ubicada en el consistorio ribeirense.

